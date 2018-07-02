38-летняя Куриленко показала себя без макияжа

38-летняя Ольга Куриленко показала себя без макияжа

Поклонники восхитились естественной красотой голливудской звезды.

«Девушка Бонда» украинского происхождения не стесняется выкладывать сэлфи без косметики. Актриса уверена в себе и знает, что прекрасна без многочисленных бьюти-хитростей. Ольга смело демонстрирует безупречное состояние кожи, игривые локоны, жизнерадостную улыбку и свежий взгляд.

Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 1 Июл 2018 в 11:36 PDT Правда, однажды красотка призналась, что не очень любит делиться подобными снимками. Что ж, звездный статус обязывает общаться с поклонниками. И Ольга, несмотря на свою занятость, все-таки решила порадовать почитателей кадром, полным настоящей женственности и непосредственности.

Свежее фото не заставило ждать восторженных комментариев поклонников со всего мира.

«Оставайтесь такой же натуральной», «Шикарна», «Самая красивая», — пишут фолловеры.

Также фанаты попросили Куриленко как можно чаще публиковать подобные фото.

Многие женщины, смотря на голливудскую диву, задаются вопросом, как выглядеть также сногсшибательно как Ольга Куриленко?!

Самое главное, по словам актрисы, уверенность в себе. Не только природные черты красят женщину, но и ухоженность и гармония с собой. Если человек излучает внутреннюю красоту, то значит внешне он вдвойне прекрасен! В макияже Ольга придерживается принципа «меньше да лучше», где акцент делает только на одной из черт лица. Например, на глазах. Куриленко не подражает моде.

Она давно выявила свой стиль, которому следует на протяжении многого времени. В ее гардеробной можно встретить элегантные брючные костюмы и платья, подчеркивающие безупречную талию.

Также Ольга советует не принимать многое близко к сердцу, иначе постоянный стресс может сильно отразиться на организме. Актриса старается как можно чаще расслабляться. Для этого она выбирается за город или в парк, где проводит время с друзьями.