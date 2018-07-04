Звезды, у которых пытались отобрать детей

Звезды, у которых мужья пытались отобрать детей

На днях главный тренер юношеской сборной России по футболу Александр Кержаков и его жена Милана начали публично выяснять отношения, делать скандальные заявления и… делить годовалого сына. По словам футболиста, его супруга не в состоянии воспитывать ребенка, так что пока она не докажет свою психическую вменяемость, сына воспитывать не будет. В этой истории много сомнительных и спорных моментов, как впрочем и в других случаях, когда мужчины начинают отнимать у жен их собственных детей.

Милана Кержакова

Слухи о проблемах в семье Александра и Милана Кердаковых появились давно, однако сами они их упорно отрицали. В конце концов буквально на днях Милана выступила со скандальным заявлением о том, что Кержаков украл у нее сына Артеми и теперь запрещает с ним видеться.

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Позднее жена экс-футболиста опровергла собственные слова и призналась, что после смерти своего отца сенатора Вадима Тюльпанова , впала в депрессию и начала злоупотреблять запрещенными препаратами. В итоге Александр и Милана сошлись на том, что пока сын будет жить с папой, а Кержакова — решать свои проблемы со здоровьем.

Анна Седокова

Весной стало известно, что экс-муж Анны Седоковой Максим Чернявский хочет лишить ее родительских прав на их общую шестилетнюю дочь Монику. «Главным свидетелем против меня выступила его бабушка, с которой сейчас и живет дочка. Сказали, что я опасна для ребенка, могу увезти ее в Россию, и так как между нашей страной и Америкой не заключен пакт о Гаагской конвенции, есть риск для Моники как для гражданки Америки, что я ее не отдам. На меня обрушились система и самые дорогие адвокаты. Теперь я могу встречаться с ребенком, идти с ней в кино исключительно в присутствии надзирателя, должна говорить с дочкой исключительно на английском, а Моника его плохо знает, не понимает, почему мама себя так ведет, почему мы не вместе, а я не хочу ей этого объяснять!» — рассказала певица.

Позднее в Сети появилась информация об истинных причинах конфликта между экс-супругами. По словам бабушки Моники, все дело в том, что Анне Седоковой предложили участвовать в проекте «Вокруг света во время декрета», в котором должна была сниматься и Моника, но у нее на тот момент уже начинались занятия в школе Лос-Анджелеса. Максим Чернявский был против того, чтобы дочь пропускала занятия, и боялся, что Седокова может тайно увезти Монику. В итоге бизнесмен через суд потребовал, чтобы с девочкой всегда находился рядом надзиратель, в присутствии которого она может встречаться с мамой.

Ксения Новикова

Несколько лет назад экс-участнице группы «Блестящие» Ксении Новиковой пришлось пережить похищение собственных сыновей. Тогда бывший муж певицы, бизнесмен Андрей Середа без ее ведома вывез трехлетнего Мирона и полуторагодовалого Богдана за границу и отказывался привозить детей обратно. В итоге Ксении пришлось обратиться в суд, после чего ей удалось вернуть сыновей и добиться того, чтобы экс-супругу запретили приближаться к ней ближе, чем на 500 метров.

Ольга Слуцкер

Пожалуй, самая драматичная и печальная история, связанная с борьбой за детей, произошла в жизни Ольги Слуцкер. Владелица известной сети фитнес-клубов уже много лет живет отдельно от собственных сына и дочери. Ее бывший муж, политик и бизнесмен Владимир Слуцкер , решив развестись с Ольгой, просто не пустил ее домой в один из вечеров, а затем лишил ее родительских прав и увез детей в Израиль. Слуцкер начала судиться с супругом, но затем смирилась с тем, что дети будут жить с отцом, объяснив это так: «Я — мать. Видела, как моего сына привели в суд под конвоем. Детям не может быть хорошо без мамы. Втягивание Миши и Ани в судебный процесс — чудовищно. Мама ушла на работу 3 июня 2009 года, и больше дети ее не видели. Я не могу платить такую цену. Хочу, чтобы мои дети были счастливы, а не были вовлечены в судебные разборки…».

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте несколько лет назад публично заявила, что ее младшего сына Дени похитил ее экс-супруг, чеченский бизнесмен Руслано Байсаров. Последний был против того, чтобы певица увозила сына жить заграницу.

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Тогда суд постановил, что мальчик будет жить с отцом до конца разбирательств и выяснений всех обстоятельств конфликта. В итоге Орбакайте, которая не видела сына на протяжении двух месяцев, пришлось обращаться за помощью к влиятельным людям, а также согласиться с условиями, которые ей выдвинул Байсаров. К счастью, конфликт был исчерпан, а Дени остался с мамой.

Яна Рудковская