Нюша показала пышный «беременный» бюст

27-летняя Нюша показала свои новые формы.

Уже через несколько месяцев Нюша подарит своему супругу Игорю Сивову малыша. А пока что певица наслаждается последними месяцами беременности. Сейчас Нюша отдыхает в Испании и с жаркого курорта делится с поклонниками не менее жаркими фото и видео. Вот, например, певица желает удачи футболистам перед матчем Испания-Россия. Нюша записала ролик без макияжа и в бикини.

Фолловеры в комментариях обратили внимание на увеличившуюся грудь певицы. Некоторые даже предположили, что у певицы силикон. Другие же отмечают, что беременность преобразила певицу, сделав ее еще красивее.

А как тебе «новая» внешность звезды?