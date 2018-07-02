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Нюша показала пышный «беременный» бюст
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Нюша показала пышный «беременный» бюст 

WMJ.ru 1 час назад
27-летняя Нюша показала свои новые формы.
Уже через несколько месяцев Нюша подарит своему супругу Игорю Сивову малыша. А пока что певица наслаждается последними месяцами беременности. Сейчас Нюша отдыхает в Испании и с жаркого курорта делится с поклонниками не менее жаркими фото и видео. Вот, например, певица желает удачи футболистам перед матчем Испания-Россия. Нюша записала ролик без макияжа и в бикини.
Фолловеры в комментариях обратили внимание на увеличившуюся грудь певицы. Некоторые даже предположили, что у певицы силикон. Другие же отмечают, что беременность преобразила певицу, сделав ее еще красивее.
А как тебе «новая» внешность звезды?
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