Врачи «перешили» Надежду Бабкину

Глядя на Надежду Бабкину понимаешь, — она исправила в своей внешности все, что можно. Тем не менее, очевидно, что хирурги смогли сохранить ее индивидуальность.

Изучив старые и новые фотографии певицы, кандидат медицинских наук, пластический хирург Андрей Ковынцев предположил, какие именно операции перенесла Надежда Бабкина.

По его словам, вероятно была выполнена эндоскопическая подтяжка лба, лица и шеи. Это заметно подняло брови, сделало взгляд более открытым.

"С круглым лицом очень сложно работать, на нем сложно добиться заметного результата. В случае в Надеждой можно говорить о хорошей работе врачей. Результат есть, но ткани не перетянуты, как, например, было у Гурченко, когда лицо превращается в маску",

Работа стоматолога также очень изменила лицо певицы, сделав более выразительной нижнюю часть лица, немного приподняв ее.

"Лицо стало более гармоничным. Свои зубы у нее были очень мелкими, и при круглом лице не хватало объема в нижней его части",

— считает хирург.

Также эксперт уверен, что была сделана ринопластика. Нос стал заметно тоньше, кончик носа более приподнятый.

"Одно время это было очень модно. Если вы видите вздернутый кончик носа, значит здесь поработал хирург",

— сказал он. Благодаря ринопластике также ушли отечность и морщины с верхних и нижних век.

Дни.ру

Скулы Надежды Бабкиной также стали более выразительными. А это уже результат либо липофилинга, либо работы с филерами. Плюс, не обошлось без работы стилистов, которые с помощью прически и макияжа смогли сделать круглое лицо более гармониичным, удлиненным.

Это тот случай, когда все изменения в лучшую сторону. Видно, что Надежда много времени проводит у косметолога. Пластической хирургии недостаточно. Цвет, тонус кожи — то, о чем нельзя забывать в любом возрасте. Если Бабкина и в дальнейшем будет так же относиться к себе, не будет увлекаться и не перетянет лицо, то надолго останется в прекрасной форме. В форме зрелой, элегантной, ухоженной женщины.