Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа

Вот это честное фото!

Звездные супруги с детьми сейчас отдыхают на Кипре, и периодически радуют своих поклонников яркими снимками. Но на этот раз Максим сумел удивить: он выложил в свой микроблог фото любимой жены безо всяких прикрас.

«Девушка с реки. Вот только что сфотал Аллусю. Без фильтров гламурных, фотошопов всяких и тому подобного. Проверенный дедовский способ фотографии: лицо и объектив. Вот такую Пугачеву я люблю и вижу каждый день, с веснушками от солнца и единственными в мире глазами. И вам, верные мои подписчики, фолловеры мои дорогие, желаю как можно чаще видеть рядом любимое вами лицо»,

— подписал Максим.

@maxgalkinru

Фолловеры пришли в восторг. «Глаза человека, которого любят», «Класс! Улыбка на миллион», — наперебой стали писать комментаторы.

Правда, кое-кто спросил, а не против ли сама Алла того, что подобные фото попадают на всеобщее обозрение. Ведь необработанные снимки, да еще и такие «домашние» среди знаменитостей — большая редкость.

Думается, что Пугачева не боится показать себя без прикрас. Ведь она и сама порой не против сделать неожиданное селфи. Например, не так давно Примадонна выложила в соцсети фото, которое собрало рекордное число комментариев на странице певицы. Ведь это было фото… из душа! Как и полагается, на лице ни грамма косметики, а взъерошенные влажные волосы, похоже, только что сушили полотенцем.

А перед своим днем рождения народная любимица сделала то, о чем ее так долго просили фанаты — показала, как выглядит без капли макияжа. Кажется, такой ее еще не видел никто, кроме семьи. На самом деле певица выглядит очень хорошо, несмотря на то что у нее есть круги под глазами и мимические морщины.

Кстати, в конце прошлого года Алла заметно похудела. Поэтому сейчас она может позволить себе не только селфи без ретуши, но и фото в весьма откровенных нарядах — от шорт до глубоких декольте.