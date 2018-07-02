Что стало с той самой Александрой

Слава к Наталье Вавиловой пришла после съемок в фильме "Москва слезам не верит".

Это была не первая роль юной Наташи, но после нее она проснулась знаменитой. Дебютной стала работа в фильме Юлии Солнцевой "Такие высокие горы", авторы фильмы ее случайно увидели в магазине и предложили попробовать. Затем Наталья снялась у Владимира Меньшова в ленте "Розыгрыш". Режиссеру понравилось работать с начинающей актрисой, и он позвал ее в свою главную картину — "Москва слезам не верит".

Говорят, что родители были против участия Наташи в съемках, но режиссер нашел способ их уговорить — режиссер пришел к ним вместе с Алексеем Баталовым , который исполнил в фильме роль Гоши, или или Гоги, Жоры. Перед обаянием известного актера родители не смогли устоять и согласились.

Наталья Вавилова поступила во ВГИК и была одной из лучших на курсе. Она продолжила сниматься, но к качеству картин всегда предъявляла высокие требования.

Со своим будущим мужем Наталья познакомилась на съемочной площадке, во время работы над фильмом "Москва слезам не верит". Режиссер Самвел Гаспаров был старше Наташи на 20 лет, но это не остановило влюбленных, и они все еще вместе.

В 1986 году Наталья Вавилова снималась в историческом фильме "Николай Подвойский". Во время съемок произошла трагедия: актриса упала с лошади. Она серьезно повредила спину, и попала в больницу. Там же выяснилось, что Наталья потеряла ребенка. Несмотря на то, что актрису довольно быстро выписали, ей нашли замену, роль досталась другой актрисе.

Последней работой в кино стала картина "Дело Сухово-Кобылина", которая вышла на экраны в 1991 году. С тех пор Наталья не снималась. Предложений было много, но ни одно из них не смогло заинтересовать актрису.

Наталья Вавилова полностью посвятила себя мужу и даже научилась готовить для него его любимые кавказские блюда. Самвел Гаспаров считает, что лучший ресторан кавказской кухни у него дома. А вот родить ребенка у Натальи так и не получилось.