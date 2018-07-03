Курникова поделилась редким фото своих детей

Анна Курникова разместила в своем Инстаграме редкие фотографии детей.

Все дело в том, что и сама Анна и Энрике Иглесиас с момента рождения детей, делились их фотографиями по-отдельности. В кадре двое не были замечены ни разу. Из-за этого, среди подписчиков все время разгорался спор, т.к. это вызывало подозрение, что у пары не двое детей, а всего лишь один.

Эти разговоры особенно стали популярными после того, как бывшая теннисистка опубликовала свою фотографию во время беременности. Маленький живот вызвал немало споров по поводу того, вынашивала ли она двоих детей. Теперь, похоже, все встало на свои места.