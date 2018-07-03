Тинейджеры, зарабатывающие миллионы

Эти тинейджеры отличаются от беззаботных сверстников. Они ведут бизнес, занимаются благотворительностью и путешествуют по миру, пока другие школьники выбирают наряды для дискотеки.

1. Ариэль Мартин. Девушка несколько лет назад увлеклась созданием коротких видеоклипов. Ролики пришлись по вкусу зрителям, и спустя некоторое время у видеоблога Ариэль набралось 22 миллиона подписчиков.

2. Мэдди Зиглер . Появившись на танцевальном шоу, Мэдди сразу произвела фурор: публика признала в юной красотке талантливую танцовщицу. Девочку пригласили к сотрудничеству певица Сиа и модельер Ральф Лорен. После этого Зиглер написала книгу, ставшую бестселлером, выступила в качестве судьи на детском шоу, озвучила мультипликационного персонажа и начала сниматься в кино. Кстати, Мэдди всего 15 лет.