Тинейджеры, зарабатывающие миллионы 

Эти тинейджеры отличаются от беззаботных сверстников. Они ведут бизнес, занимаются благотворительностью и путешествуют по миру, пока другие школьники выбирают наряды для дискотеки.
1. Ариэль Мартин. Девушка несколько лет назад увлеклась созданием коротких видеоклипов. Ролики пришлись по вкусу зрителям, и спустя некоторое время у видеоблога Ариэль набралось 22 миллиона подписчиков.
2. Мэдди Зиглер. Появившись на танцевальном шоу, Мэдди сразу произвела фурор: публика признала в юной красотке талантливую танцовщицу. Девочку пригласили к сотрудничеству певица Сиа и модельер Ральф Лорен. После этого Зиглер написала книгу, ставшую бестселлером, выступила в качестве судьи на детском шоу, озвучила мультипликационного персонажа и начала сниматься в кино. Кстати, Мэдди всего 15 лет.
3. Джек Гилински и Джек Джонсон. Парни дружат с детского сада. В 2013 году они стали снимать короткие видео, которые моментально завоевали популярность публики. Позднее мальчики осознали, что им нужно более серьёзное занятие и начали разрабатывать мобильные приложения и игры. Также они увлекаются музыкой, выступают с концертами и сотрудничают с модными брендами.