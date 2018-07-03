У Кэти Холмс выпала грудь из платья на показе

Очередной модный провал актрисы стал фееричным.

Бывшая жена Тома Круза не является обладательницей пышной груди. Но и свой аккуратный бюст она умудрилась затянуть в такое узкое платье, что тот активно стремился на свободу.

Казус заключался еще и в том, что актриса в таком виде шла не куда-нибудь, а на грандиозный показ Dior, который уже признан одним из самых масштабных на Неделе высокой моды. Кэти сидела в первом ряду вместе с другими знаменитостями, затем участвовала в модной фотосессии, а ситуацию с неудачным платьем исправить так и не смогла.

Зачем Холмс выбрала такой наряд — загадка. Неужели она даже не примерила его перед мероприятием? Актрисе явно было неудобно — и в прямом, и в переносном смысле.

Впрочем, эта звезда никогда не отличалась безупречным вкусом: и на ковровой дорожке, и в повседневной жизни она не раз становилась жертвой модных критиков. Например, Кэти очень любит сарафаны в деревенском стиле с цветочным принтом, которые на светском мероприятии очень ее простят.

Впрочем, ей не удается выглядеть стильно, что бы она ни надела. Даже на премии «Грэмми-2018» ее платье было признано худшим! Выбранный наряд не только оказался не к лицу звезде, но еще и был похож не на кутюрное платье, а на черный мусорный пакет. А когда она попыталась скопировать образ с подиума на одной из прошлых Недель Моды, ее просто засмеяли.

Между прочим, на модных показах Холмс частая гостья. Но, видимо, вся эта стильная атмосфера проходит мимо нее, не оставляя и следа.