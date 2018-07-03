Ещё
Поклонники не узнали Ирину Понаровскую
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поклонники не узнали Ирину Понаровскую 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
В Сети появились неизвестные фотографии Ирины Понаровской. На снимках артистка запечатлена совсем девочкой, школьницей и студенткой.
На страничке, посвященной Ирине Понаровской, в социальной сети Instagram появились старые фотографии, на которых та изображена задолго до того, как стала популярной исполнительницей. увидев кадры, фанаты попросту не узнали Ирину.
На снимках запечатлена упитанная девушка (а на одном кадре — даже в очках), казалось бы, ничего не имеющая общего со стройной стильной женщиной, какой вся страна и знает Понаровскую.

1961год…школьные годы…

Публикация от  ИРИНА ПОНАРОВСКАЯ (@irinaponarovskaya_star)

"Какая пухляшечка!", "Вот это сила воли у Вас💪при такой генетике…☝всю жизнь держать себя в такой суперформе! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Можно бесконечно восхищаться силой воли Ирины, так держать себя в форме всю жизнь и есть как птичка, глядя на фото можно понять, что она не всегда была такой, она хороша всегда и удивительна притягательна, даже с пухлые щечки ей очень идут", "В этом возрасте посмотришь на всяких олечек из дома 2, ну уже клеймо не где ставить, а тут видно не вооруженным взглядом, что девушка в полном понимании этого слово, не испорченная ягодка со светлым лицом и яркими глазами, эх были времена, были девушки,!" — высказались восхищенные поклонники.

Выпускной…

Публикация от  ИРИНА ПОНАРОВСКАЯ (@irinaponarovskaya_star)

Отметим, что Ирина Понаровская давно отошла от шоу-бизнеса. До сих пор она лишь изредка появлялась на сборных концертах или программах по случаю юбилея коллег. А потом и вовсе пропала. Пишут, что артистка живет в Эстонии, в старом доме под Нарвой, шьет одежду и пишет стихи.
Дни.ру: последние новости
"Любите молча!": Галкина прищучили за фото Пугачевой с пятнами на лице Кэти Холмс с мятой грудью шокировала модный показ Врачи перешили Надежду Бабкину
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?30
Неожиданный эффект перевернутых бикини63
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа27
«Начальство не рекомендовало на ней жениться»46
Что стало с той самой Александрой13
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение