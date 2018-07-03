Редкая фотография Понаровской удивила поклонников

Поклонники не узнали Ирину Понаровскую

В Сети появились неизвестные фотографии Ирины Понаровской . На снимках артистка запечатлена совсем девочкой, школьницей и студенткой.

На страничке, посвященной Ирине Понаровской, в социальной сети Instagram появились старые фотографии, на которых та изображена задолго до того, как стала популярной исполнительницей. увидев кадры, фанаты попросту не узнали Ирину.

1961год…школьные годы… Публикация от ИРИНА ПОНАРОВСКАЯ (@irinaponarovskaya_star) 1 Июл 2018 в 1:57 PDT На снимках запечатлена упитанная девушка (а на одном кадре — даже в очках), казалось бы, ничего не имеющая общего со стройной стильной женщиной, какой вся страна и знает Понаровскую.

Выпускной… Публикация от ИРИНА ПОНАРОВСКАЯ (@irinaponarovskaya_star) 1 Июл 2018 в 2:00 PDT "Какая пухляшечка!", "Вот это сила воли у Вас💪при такой генетике…☝всю жизнь держать себя в такой суперформе! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Можно бесконечно восхищаться силой воли Ирины, так держать себя в форме всю жизнь и есть как птичка, глядя на фото можно понять, что она не всегда была такой, она хороша всегда и удивительна притягательна, даже с пухлые щечки ей очень идут", "В этом возрасте посмотришь на всяких олечек из дома 2, ну уже клеймо не где ставить, а тут видно не вооруженным взглядом, что девушка в полном понимании этого слово, не испорченная ягодка со светлым лицом и яркими глазами, эх были времена, были девушки,!" — высказались восхищенные поклонники.

Отметим, что Ирина Понаровская давно отошла от шоу-бизнеса. До сих пор она лишь изредка появлялась на сборных концертах или программах по случаю юбилея коллег. А потом и вовсе пропала. Пишут, что артистка живет в Эстонии, в старом доме под Нарвой, шьет одежду и пишет стихи.