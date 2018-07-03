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Звезды, потерявшие славу в одну секунду
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Звезды, потерявшие славу в одну секунду 

Рамблер 23 минуты назад
Редко кому из начинающих артистов удаётся в одночасье стать звездой, подавляющее большинство тратит годы на то, чтобы построить карьеру. Увы, то, что с таким трудом создано, можно разрушить в одну секунду, если совершить или сказать что-то, что не понравится публике.
1. Певица Сиара неосторожно намекнула в интервью, что её коллега Бейонсе своровала у неё идеи костюмов и клипов, и невзначай отметила, что считает это мелочностью. Меломаны не простили Сиаре эту оплошность, и теперь её популярность даже несравнима со славой Бейонсе.
2. Актёр Марк Саллинг был настоящей сериальной звездой. Но это продолжалось лишь до того момента, пока Саллинга не арестовали, обвинив в распространении детской порнографии. Артиста не только выкинули с телевидения, но и запретили приближаться к местам, где могут находиться дети.
3. Гольфист Тайгер Вудс был самым высокооплачиваемым спортсменом и семьянином с безупречной репутацией. Он постоянно появлялся на публике с женой и двумя малышами. Но идеальный образ Вудса разбился, когда стало известно о его многочисленных изменах. Спортсмен тут же потерял семью и рекламные контракты, а фанаты отвернулись от него.
Женский форум
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