Звезды, потерявшие славу в одну секунду

Редко кому из начинающих артистов удаётся в одночасье стать звездой, подавляющее большинство тратит годы на то, чтобы построить карьеру. Увы, то, что с таким трудом создано, можно разрушить в одну секунду, если совершить или сказать что-то, что не понравится публике.

1. Певица Сиара неосторожно намекнула в интервью, что её коллега Бейонсе своровала у неё идеи костюмов и клипов, и невзначай отметила, что считает это мелочностью. Меломаны не простили Сиаре эту оплошность, и теперь её популярность даже несравнима со славой Бейонсе.

2. Актёр Марк Саллинг был настоящей сериальной звездой. Но это продолжалось лишь до того момента, пока Саллинга не арестовали, обвинив в распространении детской порнографии. Артиста не только выкинули с телевидения, но и запретили приближаться к местам, где могут находиться дети.

3. Гольфист Тайгер Вудс был самым высокооплачиваемым спортсменом и семьянином с безупречной репутацией. Он постоянно появлялся на публике с женой и двумя малышами. Но идеальный образ Вудса разбился, когда стало известно о его многочисленных изменах. Спортсмен тут же потерял семью и рекламные контракты, а фанаты отвернулись от него.