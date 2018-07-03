Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?

На днях дочь Веры Брежневой Соня Киперман опубликовала в Instagram пикантное фото. На снимке 17-летняя девушка вместе со своей 36-летней мамой позируют в купальниках. Естественно, снимок вызвал бурную реакцию подписчиков.

Публикация от Sonya Kiperman (@kiperman. s) 28 Июн 2018 в 4:14 PDT

Поклонники певицы Веры Брежневой давно отмечали, что ее старшая дочь Соня Киперман выросла настоящей красавицей. Она уже делает первые шаги в шоу-бизнесе: восхищает поклонников модными фотосессиями и снимками в бикини. На блог Сони в Instagram подписаны больше 150 тысяч человек, все они уверены, что у девушки отличная фигура, а позирует она не хуже знаменитой мамы. Однако есть и такие подписчики, которые уверены, что Соне не удастся затмить Веру, которая с каждым годом выглядит все привлекательнее.

Кстати, Брежнева регулярно делится со своими подписчиками секретами молодости и красоты. Певица правильно питается, занимается йогой и делает мезотерапию с витаминными коктейлями.

Под пикантным снимком мнения подписчиков о том, кто же круче выглядит в купальнике, разделились:

"Мама рулит! Соне до Веры еще далеко!",

"Вера такая спортивная",

"Тот случай, когда у мамы фигура не отличается, а даже лучше чем у дочери",

"Обожаю вас, модели Victoria's Secret",

"Вы обе — идеальные! Настоящие красотки! Поделитесь рецептом красоты стройности?"