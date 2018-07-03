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Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?
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Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче? 

Рамблер 2 часа назад
На днях дочь Веры Брежневой Соня Киперман опубликовала в Instagram пикантное фото. На снимке 17-летняя девушка вместе со своей 36-летней мамой позируют в купальниках. Естественно, снимок вызвал бурную реакцию подписчиков.
Поклонники певицы Веры Брежневой давно отмечали, что ее старшая дочь Соня Киперман выросла настоящей красавицей. Она уже делает первые шаги в шоу-бизнесе: восхищает поклонников модными фотосессиями и снимками в бикини. На блог Сони в Instagram подписаны больше 150 тысяч человек, все они уверены, что у девушки отличная фигура, а позирует она не хуже знаменитой мамы. Однако есть и такие подписчики, которые уверены, что Соне не удастся затмить Веру, которая с каждым годом выглядит все привлекательнее.
Кстати, Брежнева регулярно делится со своими подписчиками секретами молодости и красоты. Певица правильно питается, занимается йогой и делает мезотерапию с витаминными коктейлями.
Под пикантным снимком мнения подписчиков о том, кто же круче выглядит в купальнике, разделились:
"Мама рулит! Соне до Веры еще далеко!",
"Вера такая спортивная",
"Тот случай, когда у мамы фигура не отличается, а даже лучше чем у дочери",
"Обожаю вас, модели Victoria's Secret",
"Вы обе — идеальные! Настоящие красотки! Поделитесь рецептом красоты стройности?"
Женский форум24
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