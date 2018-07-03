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Расслабилась: у Джиджи Хадид округлились ягодицы
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Расслабилась: у Джиджи Хадид округлились ягодицы 

WDay.ru 4 часа назад
Фото: wday.ru
Кажется, модель решила устроить себе настоящие каникулы и перестала тренироваться.
Мода на худое, но при этом подтянутое тело достигла своего апогея. Буквально все девушки мира помешаны на том, чтобы быть стройными и накачанными: они сидят на диетах, стараются есть только зеленые овощи (считается, что они помогают худеть), каждый день ходят в фитнес-зал, где изнуряют себя кардио— и силовыми тренировками. И все это для того, чтобы опубликовать роскошные снимки в бикини в Instagram.
А вот модель Джиджи Хадид решила не быть как все, и чтобы купальник сидел отлично, не сидела на диетах и не ходила в зал. На днях папарацци застали девушку на яхте в Греции, где она была в черном сплошном купальнике. На снимках видно, что ягодицы модели стали округлыми и совсем не упругими.
Худощавая Джиджи явно дала себе поблажку в спорте, ведь раньше ее попа была худой и еле заметной. По всей видимости, модель забыла на время про свои тренировки боксом, на которые ходила чуть ли не каждый день. А вот строгой диеты Хадид никогда не придерживалась, а в своих интервью не раз признавалась, что ее любимыми закусками являются чипсы, салями и хумус.
Надеемся, что к Неделям мод Джиджи придет в форму, хотя так она выглядит весьма аппетитно.
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