Ани Лорак показала пышную грудь в мини-топе 

39-летняя Ани Лорак показала идеальную фигуру.

Ани Лорак может похвастаться такой точеной фигурой, что ей могут позавидовать многие молодые девушки. Мама 8-летней дочки много часов проводит в спортивном зале, работая над своими формами. Вот и на этот раз певица опубликовала в своем Instagram очередной кадр со своей тренировки, на котором она демонстрирует пышную грудь, подтянутый живот и соблазнительные бедра.