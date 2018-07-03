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Ани Лорак показала пышную грудь в мини-топе
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Ани Лорак показала пышную грудь в мини-топе 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: @anilorak
39-летняя Ани Лорак показала идеальную фигуру.
Ани Лорак может похвастаться такой точеной фигурой, что ей могут позавидовать многие молодые девушки. Мама 8-летней дочки много часов проводит в спортивном зале, работая над своими формами. Вот и на этот раз певица опубликовала в своем Instagram очередной кадр со своей тренировки, на котором она демонстрирует пышную грудь, подтянутый живот и соблазнительные бедра.

😄 Я поняла. 1. Селфи 2. Фотосессии

Публикация от  Ани Лорак (@anilorak)

«Вы такая спортивная!»; «Шикарная фигура! Вы молодец! Трудоголик! С вас надо всем брать пример!»; «Обалдеть, какая фигура»; «У вас такой красивый животик»; «Хочется узнать, какими упражнениями поддерживаете себя?»; «Молодца!Форму держим!», — оставляют восторженные комментарии подписчики Ани.
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Женский форум1  Ещё 1 источник 
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