«Девушка с телом Халка»: история Юлии Винс

Пауэрлифтер Юлия Винс — «девушка-Халк»

Когда речь заходит о бодибилдинге, мало кто вспоминает о накаченных женщинах. В сознании всплывают образы А. Шварценеггера, Ф. Зейна, Д. Джонса и других. В пауэрлифтинге женщины тоже есть, и одна из выдающихся личностей — это Юля Винс!

Краткая биография

Юлия Винс является известной спортсменкой по пауэрлифтингу. Огромную популярность обрела Юлия Винс после появления шокирующих фото в Интернете в 2013-м году. Сразу ей придумали псевдоним «девушка с телом Халка и милым личиком Барби». И в самом деле, ангельское лицо контрастирует на фоне накачанных мышц.

Юлия Винс появилась на свет 21 мая 1996 года в городе Энгельс Саратовской области. До тренировок по бодибилдингу ее биография особо не интересовала читателей. Она родилась в среднестатистической семье, посещала обыкновенную школу, вела самый обычный образ жизни. Когда Юлии исполнилось 15 лет, у нее неожиданно проснулся интерес к стальному спорту. По словам спортсменки, бодибилдинг ей нужен был для самоутверждения, так как всегда не хватало уверенности в себе. Благодаря достижениям в спорте проблема ушла. Зато появилась сильная, смелая и целеустремленная Юля Винс!

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На сегодняшний день она мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу.

Как все начиналось?

Как ты уже знаешь, регулярные тренировки девочки начались в 15-летнем возрасте. Юля занималась по программе, которая совсем не соответствовала девушке, желающей набрать мышечную массу. В результате 1 год прошел даром.

В сентябре 2012-го года Юлия Винс, фото которой ты видишь, сменила бодибилдинг на пауэрлифтинг. Дальнейший период был реальным прогрессом в спортивной жизни девушки. После этого появились поклонники ее привлекательной фигуры, а также и хейтеры, которых успешность Юлии сильно раздражала. Случившийся успех сподвиг Юлю на дальнейшие достижения, в частности, участие в чемпионатах, олимпиадах. Сейчас перед ней стоят еще более серьезные цели и желание достичь большего, вместе с этим меняется и внешний облик. Но ей это безумно нравится!

«Девушка с телом Халка»

Упорная работа не прошла бесследно для хрупкой девушки. За год усердных занятий в тренажерном зале Юля обрела накаченное тело, десяток новых друзей, сотни поклонников и, конечно, завистников, которых Юля любит высмеивать в соцсетях. Боевой дух и решительность теперь с ней бок о бок!

Взгляни на фото Юлии Винс до начала спортивной карьеры — там она весит 48 кг, а после наращивания мускул ее вес достиг 65 кг. Глядя на ее внешний вид, охотно веришь в эти цифры, поскольку мышечной массы хватает. Объем бицепса составляет 40,5 см. На соревнованиях Юлия поднимает штанги весом в 100 кг, выполняя жим лежа, на соревнованиях по становой тяге ей поддается штанга в 165 кг, а в приседе — 175 кг. Интересно то, что девушка в своем спортзале поднимает большие веса, но по медицинским показаниям на соревнованиях ей запрещено брать слишком большую тягу.

Как насчет личной жизни?

Пауэрлифтинг затронул все стороны жизни спортсменки, в том числе и личную. Еще недавно Юля начала отношения с 29-летним парнем Сергеем. Вместе они проводят время в тренажерном зале, занимаясь тем, что им по-душе. Родители Юлии поддерживают ее выбор, как в личной, так и спортивной жизни.

Что входит в меню спортсменки?

Как такая юная девушка сумела добиться блестящих результатов?

Формула успеха проста: упорно тренироваться, соблюдать режим дня и правильное питание — вот главные принципы, по которым должен жить успешный спортсмен.

Юлия с радостью поделилась своими предпочтениями в еде.

Спортсменка ест по 5-6 раз на день (а это и есть «золотое правило» для пауэрлифтера). Дробное питание маленькими порциями — вот где зарыт клад! Подобный способ питания разгоняет обмен веществ, в результате чего большая часть витаминов и минералов усваиваются организмом. Привычный рацион Юли состоит из всевозможных круп (гречка, рис), свежих овощей и фруктов, молочных продуктов, рыбы и нежирного мяса. Вдобавок она употребляет спортивное питание, в которое входит протеины, креатин, аминокислоты. Эти вещества предотвращают катаболизм, то есть разрушение мышечной ткани, и помогают нарастить массу без жировых отложений.

Тренировки несколько упрощают потребление пищи, поскольку Юлии нет смысла добиваться идеальной рельефности и венозности, чего так желает большинство бодибилдеров. Поэтому девушка может дать себе некоторые послабления (1-2 раза в неделю можно нарушить диету, снимая тем самым психологическую нагрузку с организма. Юля очень редко, но позволяет себе сладости и перекусы фаст-фудами.