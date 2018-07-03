Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной

Так случилось, что имя Татьяны Снежиной узнали после ее трагического ухода. Слава, к которой она так настойчиво стремилась, пришла к ней уже после смерти.

Татьяна родилась 14 мая 1972 года в Луганске (тогда Ворошиловград) в семье семье старшего лейтенанта Валерия Павловича Печёнкина и технолога местного завода Татьяны Георгиевны.

Однако почти сразу после рождения дочери семья уехала на Камчатку, где и прошло детство Татьяны. В память о холодном и прекрасном крае она возьмет псевдоним Снежина.

Татьяна рано увлеклась музыкой, великолепно играла на пианино. В 1981 году семья переехала в Москву. Девочка тяжело переживает разлуку с друзьями детства, новые стихи овеяны печалью.

"И на смену радостно-шаловливым детским строфам про "червячков и букашек" в голову вместе с ночными слезами по первой любви, "который там, далеко, в краю далеком и суровом", стали приходить грустные и вместе с тем лирические строки".

Несмотря на поэтический дар, Снежина решила стать врачом и поступила в 2-й Московский медицинский институт. Участвуя в местной самодеятельности, приобрела первых поклонников ее таланта. Студенты передавали друг другу кассеты с любительской записью, но Татьяна оставалась известной лишь в узком кругу.

В 1991 году юная поэтесса переживает настоящее потрясение — убивают музыканта Игоря Талькова , которого она глубоко уважает и считает своим кумиром.

"И тут ЕГО смерть. Смерть великого Человека и Поэта — смерть Игоря Талькова, и сны, сны о нем. Сколько еще не написано, сколько не спето. Почему так нужные России люди уходят рано — Пушкин, Лермонтов, Высоцкий, Тальков? Сны снились вещие, тяжелые. Потрясение, снова душевный вакуум. Не могла ходить, думать, писать".

В 1992 году Татьяне вновь приходится сменить место жительства. Она вместе с семьей уезжает в Новосибирск, где поступает в местный мединститут. Здесь ее творчество уже приобретает узнаваемый индивидуальный стиль.

"Тоска по всему, что я потеряла, как когда-то вновь, тоска, не оставлявшая меня ни днем, ни ночью. И стали рождаться песни, на этот раз я могу сказать уверенно — именно песни, иногда по две-три за ночь. А за окном все тот же снег, может, поэтому я Снежина — снег, холод, пустота. И звонки из прошлого, издалека, из Москвы от друзей, от брата: "Мы с тобой. Запиши что-нибудь новое и вышли".

В конце 1993 года Татьяна начинает записывать свой первый альбом вместе с московской музыкальной студией «КиС-С». Она поет на дискотеках, в клубах, выступает в музыкальных конкурсах — словом, набирается сценического опыта.

Несмотря на то, что качество записи первого альбома оказывается низким, Татьяна не сдается и отправляет его в различные студии. Так она познакомилась с Сергеем Бугаевым , музыкальным продюсером и руководителем студии "М & L Art". И хотя его предпочтения в музыке были куда ближе к року, он берется помочь талантливой певице. Однако первый и последний альбом Снежиной выйдет уже после смерти. Творческое сотрудничество перерастает в роман, Сергей делает Татьяне предложение. Свадьбу назначают на 13 сентября.

Вместе с друзьями они уезжают в Горный Алтай за мёдом и облепиховым маслом. 21 августа 1995 года на Чуйском тракте их микроавтобус сталкивается с с грузовым автомобилем МАЗ. Татьяна Снежина , Сергей Бугаев и другие пассажиры микроавтобуса погибли.

Татьяне было всего 23 года. 29 сентября того же года выходит ее посмертный альбом. Ее песни вошли в репертуар многих эстрадных исполнителей. Трижды — в 1997, 1998 и 1999 годах — она становится лауреатом "Песни года" посмертно.

Именем Татьяны названа премия "Серебряная снежинка", которая вручается за помощь молодым талантам. В 1998 году в ее честь названа вершина горной цепи Джунгарского Алатау. Ее имя носит и одна из улиц Новосибирска. Там же проходит и телевизионный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни "Ордынка", посвященный Снежиной и Бугаеву.

Татьяна была похоронена на Заельцовском кладбище новосибирска, однако затем ее тело было перевезено в Москву. Она покоится на Троекуровском кладбище.