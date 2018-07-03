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Свиридова поразилась своему сходству с Бондарчук
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Свиридова поразилась своему сходству с Бондарчук 

Лиза 44 минуты назад
Фото: Лиза
Светлана Бондарчук проводит первые дни июля в Турции. Бывшая супруга Федора Бондарчука активно делится с фолловерами фотографиями. Практически каждый снимок вызывает восторг у поклонников, ведь в свои 49 лет главред глянцевого журнала, без преувеличения, может похвастаться идеальной модельной фигурой. И, кажется, в рядах поклонников Бондарчук прибыло! Певица Алена Свиридова, увидев последний снимок Светланы, была поражена их внешним сходством.
В комментариях под фотографией Алена Свиридова написала: «Увидела и обалдела! Это я, что ли? Почему не помню?». Бондарчук, в свою очередь, ответила певице посредством смайликов. Другие фолловеры согласились со Свиридовой, отметив их сходство: «Действительно что-то есть! Хотя никогда об этом не задумывалась!», «Алена, а ведь правда похожи! Почти близнецы!».
@alenasviridova
Напомним, недавно на безымянном пальце Светланы Бондарчук появилось кольцо с огромным бриллиантом. Внимательные фолловеры решили, что бойфренд Светланы, фотограф Сергей Табунов сделала ей предложение. Впрочем, сама Бондарчук пока не делала заявлений на этот счет.
Читай материал Светлана Бондарчук сверкнула помолвочным кольцом от молодого бойфренда.
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