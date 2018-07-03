Подольская показала подросшего сына 

36-летняя Наталья Подольская дала совет мамам.
Популярная певица Наталья Подольская не раз признавалась, что сын и муж — главное, что есть у нее в жизни. Молодая женщина долго вымаливала наследника и, когда он появился, буквально сходила с ума, когда ей приходилось разлучаться с ним. Однажды артистка даже со слезами вернулась из долгожданной поездки с мужем.
Самое важное для меня-это Здоровье моей семьи. Отправляясь в путешествие, я обязательно собираю аптечку. Стараюсь, чтобы в ней было всё: жаропонижающие, средства для желудка, солнцезащитные средства, а особое место занимает страховка, потому что в отпуске могут случиться разные ситуации. Это и так неприятно, а ещё и финансово может стоить очень дорого. Кстати, Ингосстрах устроил конкурс для мам. Проходите по ссылке в шапке профиля, читайте правила и делитесь вашими советами, как ВЫ заботитесь о здоровье своей семьи с хэштегом #мамазнает и #подзащитойингосстрах и выигрывайте призы на любой вкус.
Теперь семья путешествует вместе, и Наталья делает все, чтобы поездки были безопасными. Сегодня артистка напомнила подписанным на ее блог молодым мамочкам о том, как важно оформлять страховку при выезде зарубеж и об аптечке, которую стоит иметь при себе всегда.
«Самое важное для меня — это Здоровье моей семьи. Отправляясь в путешествие, я обязательно собираю аптечку. Стараюсь, чтобы в ней было все: жаропонижающие, средства для желудка, солнцезащитные средства, а особое место занимает страховка, потому что в отпуске могут случиться разные ситуации. Это и так неприятно, а еще и финансово может стоить очень дорого», — предупредила она.