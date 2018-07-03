Подольская показала подросшего сына

Теперь семья путешествует вместе, и Наталья делает все, чтобы поездки были безопасными. Сегодня артистка напомнила подписанным на ее блог молодым мамочкам о том, как важно оформлять страховку при выезде зарубеж и об аптечке, которую стоит иметь при себе всегда.

«Самое важное для меня — это Здоровье моей семьи. Отправляясь в путешествие, я обязательно собираю аптечку. Стараюсь, чтобы в ней было все: жаропонижающие, средства для желудка, солнцезащитные средства, а особое место занимает страховка, потому что в отпуске могут случиться разные ситуации. Это и так неприятно, а еще и финансово может стоить очень дорого», — предупредила она.