Ещё
Хаматова удивила снимком с подросшей дочерью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хаматова удивила снимком с подросшей дочерью 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Известная актриса Чулпан Хаматова впервые за долгое время опубликовала фото младшей дочери. Поклонники отметили, что девочка очень выросла.
В своем Instagram Чулпан опубликовала совместный снимок с наследницей Ией. В этом году мать и дочь посетили Армению, где на фоне горы Арарат и был сделан этот кадр.
Пользователи Сети были очень удивлены увиденным, ведь в последнее время Хаматова тщательно скрывала свою личную жизнь — в микроблоге она публиковала лишь фотографии со спектаклей, кадры из фильмов или селфи с друзьями.

Aurora prize! Армения Арарат

Публикация от  Чулпан Хаматова (@chulpanofficial)

"Да, не узнать! Какая длинноногая девица! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Это Ия?! Как выросла!", "Какая высокая девочка, будущая модель 😀", "Такие вы хорошенькие, девчата! ❤", "👍👍👍🌹🌹🌹😊😊😊Красавица, в Стране Чудес… ⛅✌", "Это Ия? О боги, какая взрослая уже! Приветы шлю😘😘😘", "Такая большая уже)", "Девочки, Очаровашки!😍😃❤", — писали восторженные подписчики.
Напомним, что у 42-летней Чулпан три дочери. В первом браке с артистом Иваном Волковым у нее родилась старшая наследница Арина, отцом средней дочери Аси был танцовщик Алексей Дубинин. Младшая Ия появилась во втором браке Хаматовой с режиссером Александром Шейном.
Добавим, Александр Шейн и Чулпан Хаматова были давно знакомы, прежде чем у них завязался роман. Когда именно это случилось, точно неизвестно, однако в 2009 году, согласно публикациям в СМИ, они уже были парой. 27 апреля 2010 года у них родилась дочка Ия. За несколько дней до появления девочки на свет Чулпан и Александр официально оформили отношения. Осенью 2017 года сообщалось, что артистка оформила развод с мужем.
Дни.ру: последние новости
"Любите молча!": Галкина прищучили за фото Пугачевой с пятнами на лице Кэти Холмс с мятой грудью шокировала модный показ Рудковская откровенно о кровавом месиве в семье Кержакова
Женский форум2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини67
Ани Лорак показала пышную грудь в мини-топе1
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?44
Названы самые удивительные свойства моркови
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол8
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение