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41-летняя Маликова показала крепкий тыл
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41-летняя Маликова показала крепкий тыл 

Passion.ru 2 часа назад
Фигуре Инны Маликовой завидуют даже девушки.
Точеная фигурка миниатюрной Инны Маликовой всегда вызывала массу восторгов у поклонниц и поклонников ее творчества. Певица не стесняется публиковать в блоге фото в весьма откровенных нарядах.
«Мое душевное состояние сейчас полностью передает это фото. Гармония, спокойствие, наслаждение и счастье!  Надо уметь оставлять все дела и переключаться. Хотя бы на несколько дней. Мне, к сожалению, это дается крайне тяжело. Но я стараюсь.) Мои друзья открыли в Черногории офигенский отель. Три дня перед глазами такой вид, что можно сойти с ума. Вот и схожу) Здесь и сейчас», — написала она под снимком сегодня.
«Мое душевное состояние нарушено! Тоже хочу такую фигурку», «Еду в зал! Клянусь! Вот что значит правильная мотивация», «Фигурка ниче так молодец», «Нормальный такой попец!)))», «Шикраное тело и фигура», «Вы просто идеал, очарование! Нежная! Красивая», — комментируют фолловеры.
Недавно Инна выпустила новый клип в котором, по признанию подписчиков, выглядит не старше 30 лет.
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