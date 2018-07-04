41-летняя Маликова показала крепкий тыл

Точеная фигурка миниатюрной Инны Маликовой всегда вызывала массу восторгов у поклонниц и поклонников ее творчества. Певица не стесняется публиковать в блоге фото в весьма откровенных нарядах.

Публикация от Inna Malikova (@innamalikova) 3 Июл 2018 в 10:23 PDT «Мое душевное состояние сейчас полностью передает это фото. Гармония, спокойствие, наслаждение и счастье! Надо уметь оставлять все дела и переключаться. Хотя бы на несколько дней. Мне, к сожалению, это дается крайне тяжело. Но я стараюсь.) Мои друзья открыли в Черногории офигенский отель. Три дня перед глазами такой вид, что можно сойти с ума. Вот и схожу) Здесь и сейчас», — написала она под снимком сегодня.

«Мое душевное состояние нарушено! Тоже хочу такую фигурку», «Еду в зал! Клянусь! Вот что значит правильная мотивация», «Фигурка ниче так молодец», «Нормальный такой попец!)))», «Шикраное тело и фигура», «Вы просто идеал, очарование! Нежная! Красивая», — комментируют фолловеры.

Недавно Инна выпустила новый клип в котором, по признанию подписчиков, выглядит не старше 30 лет.