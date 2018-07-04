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Светлана Бондарчук поразила телом модели в 49 лет
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Светлана Бондарчук поразила телом модели в 49 лет 

Дни.ру 4 часа назад
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана поразила подтянутой фигурой. В 49 лет женщина имеет тело манекенщицы.
В своем Instagram Светлана опубликовала короткую видеозапись с отдыха в Турции. Женщина сначала кокетливо приглаживает волосы на камеру, а затем опускается в море. Бондарчук проплывает несколько метров и переворачивается на спину, распластавшись по воде.
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Поклонники отметили, что экс-супруга режиссера выглядит потрясающе. Разменяв пятый десяток, Светлана каким-то образом уберегла свои бедра и ноги от целлюлита, растяжек и варикоза.
"Светлана, напишите, пожалуйста, как ухаживаете за собой, кожей, питание?!Я вас обожаю!Вы для меня пример!❤💐 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "мне бы так выглядить в вашем возрасте, ни жиринки, ни морщинки, ни целлюлита😍 Вы прекрасны👌🏼", "Светлана, Вы человек скрывшийся от печати времени!", "Красива, естественна, грациозна и прекрасна сложена🍒", "Выглядите очень здорово, без сомнения!Но думаю, девочки, чтобы так выглядеть, нужно быть мудрой самодостаточной, просто быть собой. Класс!", "какие 50? я думала максимум 35, вы классно выгд", — писали изумленные пользователи Сети.
Добавим, что на опубликованных ею кадрах Бондарчук просто светится от счастья. Вероятно, все дело в новом возлюбленном, общение с которым заставляет Светлану чувствовать себя и выглядеть моложе.
Известно, что новым ухажером светской львицы является 37-летний фотограф Сергей Табунов. Мужчина не на шаг не отходит от зазнобы. Практически на всех мероприятиях Светлана появляется в компании Сергея. Однако многие уверены, что Табунов преследует корыстные цели. Поговаривают, что мужчина просто пытается сделать карьеру за счет влиятельной любовницы.
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