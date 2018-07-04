Не Золушки: звезды, чей размер ноги больше 40-го

Звезды с большим размером ноги утверждают, что эта маленькая деталь не помешала им стать успешными и любимыми. Кстати, а вы знаете, кто носит 44-й размер обуви?

Кейт Уинслет — 41-й размер

Звезда «Титаника» не раз признавалась журналистам, что в детстве и юности никогда не слышала положительных комментариев по поводу своей внешности: слишком толстая, некрасивые волосы, большой размер ноги и так далее. Но актрисе удалось полюбить себя, а над своими стопами она всегда подшучивает, называя их каноэ. Интересно, что при росте 169 см Кейт носит такой же размер обуви, как и Леонардо Ди Каприо при росте 183 см.

Синди Кроуфорд — 41-й размер

Известная супермодель никогда не стеснялась того, что покупает обувь 41-го размера. В одном ток-шоу она даже публично сняла ботинки и гордо продемонстрировала всем свое умение махать вторым пальцем ноги! Объяснила, что приобрела этот навык в детстве, когда ее наказывали за шалости и закрывали одну в комнате на целый час.

Хайди Клум — 42-й размер

Модель и телеведущая Хайди Клум с улыбкой говорит, что ее дочери Хелен (14 лет) и Лу (8 лет) обеспокоены тем, какой размер ноги будет у них, когда вырастут. Девочки с большим удовольствием примеряют коллекцию маминой обуви и мечтают ее унаследовать.

Николь Кидман — 42-й размер

Похоже, что и эту актрису 42-й размер обуви ни капли не смущает. В 2017 году Николь появилась на вручении премии «Эмми» в босоножках Calvin Klein, которые привлекли пристальное внимание к ее ногам. Дело в том, что босоножки были разными: на правом камнями был украшен ремешок возле пальцев, а на левом — возле щиколотки.

Мишель Обама — 42-й размер

Да, у бывшей первой леди США тоже не миниатюрная ножка. На публике она, как правило, появляется в обуви хотя бы с небольшим каблуком-рюмочкой (любой каблук визуально уменьшает длину стопы). При этом однажды она призналась Саре Блейкли (основательнице бренда корректирующего нижнего белья Spanx), что каблуки ее убивают так же, как и любую женщину. Более того, Мишель позволила Саре снять туфли в Белом доме, добавив, что та не обязана мучиться в своей обуви весь вечер.

Ума Турман — 42-й размер

Большие стопы этой актрисы боготворит легендарный режиссер Квентин Тарантино . Он считает их очень сексуальными, а Уму называет своей музой. Кроме того, в своих фильмах Тарантино крупным планом снимал ноги Умы, за что многие называли его сумасшедшим. Сама актриса с юмором относиться к своему размеру: «Вы когда-нибудь видели секс-символ, у которого вместо ног лыжи?»

Мег Райан — 42-й размер

Актриса не просто не переживает по поводу большого размера стоп, а даже гордится ими! Она часто отшучивается, что именно благодаря им она так успешна в актерском мастерстве. И да, она не прячет и не маскирует ноги в туфлях на шпильках: для важных мероприятий надевает босоножки на устойчивом толстом каблуке, а в повседневной жизни отдает предпочтение лоферам и обуви на плоской подошве.

Пэрис Хилтон — 43-й размер

Скандальная светская львица известна не только своими выходками, но и… размером ноги. В 2006 году в одном из интервью она призналась, что недовольна своими большими стопами, а в обуви без каблука чувствует себя клоуном. Однако девушка нашла решение: основала свою собственную линии обуви Paris Hilton для женщин с нестандартными размерами.

Моника Беллуччи — 44-й размер

Легенда гласит, что эта итальянская актриса и модель носит 44-й размер обуви! Сама Моника никогда не отвечает прямо на вопросы любопытных фанатов, а утверждает, что любви к жизни достаточно, чтобы чувствовать себя прекрасной, счастливой и чувственной в любом теле, возрасте и с любым размером ноги.