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Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
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Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера 

Лиза 3 часа назад
Виктория Боня часто и охотно общается со своими фолловерами, которых у нее уже больше шести миллионов. Чаще всего ее спрашивают о том, как добиться успеха, как похудеть и, наконец, как наладить личную жизнь. Последний вопрос стал особенно актуальным в адрес Бони после того, как она официально вышла в свет с французским миллиардером Пьером Андюраном. Это произошло, напомним, во время кинофестиваля в Каннах. Любопытно, что нефтяной трейдер и миллиардер был ранее женат на российской модели Евгении Слюсаренко.
Общаясь с поклонниками, Виктория Боня сделала неожиданное признание. По словам девушки, с Пьером Андюраном они сошлись на почве любви к… квантовой физике. Они покорили друг друга интеллектом. Виктория рассказала:
Он успешный, гениальный. Мы говорили о черной материи, черных дырах, квантовой физике. Это был единственный мужчина, который мог со мной поддержать такой разговор!
Напомним, Виктория уже познакомила нового возлюбленного со своей дочерью Анджелиной, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. Отношения родителей Анджелины так и не закончились браком, но ради дочери они поддерживают хорошие отношения. У Пьера тоже есть дочь от первого брака, она ровесница 6-летней Анджелины.
@victoriabonya
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Женский форум11  Ещё 3 источника 
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