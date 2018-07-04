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Во все тяжкие: Энистон встречается сразу с двумя
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Во все тяжкие: Энистон встречается сразу с двумя 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Актриса после развода не теряет времени даром.
После расторжения брака Дженнифер Энистон и Джастина Теру западные таблоиды то и дело сообщали нам, как веселится свежеиспеченный холостяк. То 46-летний актер завел роман с молодой коллегой Эммой Стоун, то его поймали на пляже с молоденькими моделями… 49-летняя Дженнифер же в этой ситуации выглядела совсем жалко — казалось, от одиночества она совсем раскисла. И вот нате вам: все совсем не так: личная жизнь Энистон потихоньку налаживается — актриса снова встречается. Да не с одним, а сразу с двумя мужчинами!
getty
Еще недавно Дженнифер Энистон была счастлива с Джастином Теру
Как рассказал источник из окружения звезды, она ходит на свидания сразу с двумя кавалерами. Причем все — в рамках приличия: речь о серьезных отношениях пока ни с одним из них не идет — звезда раздумывает, кому из поклонников отдать предпочтение, передает британское Metro.
При этом оба бойфренда знаменитости — не из мира шоу-бизнеса. Один из ухажеров — крупная шишка в технической отрасли. Второй — свободный художник.
Также сообщается, что Дженнифер Энистон с ними познакомили друзья, и она, бегая на свидания, просто светится от счастья.
А также в чем-то ведет себя как мужчина, ведь такое поведение (свидания сразу с несколькими особами) обычно характерно для представителей мужского пола. Кстати, мы недавно выясняли, как бы выглядели звезды, если бы были мужчинами. Как выглядит Энистон, вы уже увидели, а как остальные — смотрите ЗДЕСЬ.

Вопрос ребром. Зачем женщины крутят роман сразу с двумя?

Парапсихолог Елизавета Лилеева рассказала Wday.ru, почему многие женщины вместо того, чтобы сосредоточить внимание на одном мужчине, одновременно морочат голову еще нескольким кавалерам.
Оказывается, в современном мире дамы все чаще примеряют на себя мужские роли. Давно ушли те времена, когда нам твердили: ты — будущая жена и мать, хранительница очага. Сегодня женщины получают отличное образование, открывают свой бизнес, занимают руководящие должности и зарабатывают если не больше, то точно вровень с мужчинами.
Основная причина, побуждающая встречаться сразу с несколькими ухажерами, — свобода выбора. Ведь таким образом можно выбрать лучшего спутника жизни из всех возможных кандидатов.
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