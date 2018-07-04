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Рудковская дразнит роскошью всех недовольных
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Рудковская дразнит роскошью всех недовольных 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @rudkovskayaofficial
Одиозный продюсер вновь нашла повод похвастаться своей состоятельностью.
Яна Рудковская решила ответить всем подписчикам, нелестно отозвавшимся о ее внешности, фигуре и манере одеваться. Она скрыла лицо газетой и расставила на кровати пакеты и коробки из магазинов люксовых брендов.
"Доброе утро) Кому не нравится мое:лицо, волосы и прочее — это фото для Вас)))"
— обратилась Яна Рудковская ко всем недовольным.
@rudkovskayaofficial
Подписчики оценили юмор Яны и пришли к выводу, что злопыхатели просто завидуют ей, хотя не все поняли, для чего выставлять коробки:
"Вот, уважаю Вас, Яна, за этот тонкий юмор".
"Просто если бы не задевали плохие комменты, то и стеба такого не было бы, как мне кажется"
"Как-то относилась с уважением к Яне, но это выставка коробок…для чего?"
Отметим, что под этим постом почти не было негативных комментариев.
Женский форум1
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