Рудковская дразнит роскошью всех недовольных

Одиозный продюсер вновь нашла повод похвастаться своей состоятельностью.

Яна Рудковская решила ответить всем подписчикам, нелестно отозвавшимся о ее внешности, фигуре и манере одеваться. Она скрыла лицо газетой и расставила на кровати пакеты и коробки из магазинов люксовых брендов.

"Доброе утро) Кому не нравится мое:лицо, волосы и прочее — это фото для Вас)))"

— обратилась Яна Рудковская ко всем недовольным.

@rudkovskayaofficial

Подписчики оценили юмор Яны и пришли к выводу, что злопыхатели просто завидуют ей, хотя не все поняли, для чего выставлять коробки:

"Вот, уважаю Вас, Яна, за этот тонкий юмор".

"Просто если бы не задевали плохие комменты, то и стеба такого не было бы, как мне кажется"

"Как-то относилась с уважением к Яне, но это выставка коробок…для чего?"

Отметим, что под этим постом почти не было негативных комментариев.