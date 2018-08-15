Звезды, которые увеличили грудь и пожалели

Операция по увеличению груди — несомненный хит пластической хирургии. Увеличить бюст хотят и обычные женщины, и звёзды, которым необходимо регулярно блистать на красных дорожках. Но иногда подобные преобразования заканчиваются неудачей: вместо роскошных форм дамы получают кучу проблем со здоровьем.

1. Джанет Джексон после операции по увеличению груди поправилась. После певица вернула прежнюю форму, а вот грудные импланты необратимо деформировались. В результате кожа обвисла, и грудь Джанет стало выглядеть совсем непривлекательно.

2. Юлия Началова решилась на маммопластику после родов. Однако импланты казались певице чужеродными, она так и не смогла психологически к ним приспособиться, поэтому удалила их. После второй операции у Юлии начался сепсис из-за занесённой инфекции. После ещё одного вмешательства у девушки отказали почки. К счастью, врачи сумели вовремя всё исправить.