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Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
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Звезды, которые увеличили грудь и пожалели 

Рамблер 48 минут назад
Операция по увеличению груди — несомненный хит пластической хирургии. Увеличить бюст хотят и обычные женщины, и звёзды, которым необходимо регулярно блистать на красных дорожках. Но иногда подобные преобразования заканчиваются неудачей: вместо роскошных форм дамы получают кучу проблем со здоровьем.
1. Джанет Джексон после операции по увеличению груди поправилась. После певица вернула прежнюю форму, а вот грудные импланты необратимо деформировались. В результате кожа обвисла, и грудь Джанет стало выглядеть совсем непривлекательно.
2. Юлия Началова решилась на маммопластику после родов. Однако импланты казались певице чужеродными, она так и не смогла психологически к ним приспособиться, поэтому удалила их. После второй операции у Юлии начался сепсис из-за занесённой инфекции. После ещё одного вмешательства у девушки отказали почки. К счастью, врачи сумели вовремя всё исправить.
3. Тори Спеллинг, звезда сериала «Беверли Хиллз 90210», всегда было недовольна своей маленькой грудью, поэтому первую операцию сделала в 17 лет. Но после рождения первого малыша импланты сдвинулись, а грудь обвисла. Актриса и по сей день жалеет, что сделала операцию.
Женский форум
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