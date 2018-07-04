Ещё
Айза показала обнаженного мужа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Айза показала обнаженного мужа 

Russianshowbiz.info 28 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Айза Анохина опубликовала в Инстаграме фото своего полуобнаженного мужа и призналась ему в любви.
Айза заметила, что ее мужчина ненавидит, когда его поздравляют публично, но девушку это не останавливает, ведь она хочет поделиться радостью на весь мир. Телеведущая рассказала, что не хочет жить без своего мужа и считает его идеальным.
Анохина призналась читателям, что ее муж — настоящий ворчун, но Айза смогла это принять. Кроме того, телеведущая считает мужа настоящим мужчиной, рядом с которым ей спокойно и комфортно, который научил ее чувствовать жизнь. Девушка добавила, что ее муж — добрый, веселый человек, который никогда не врет и не дает несбыточные обещания.
Instagram
"Будь счастлив каждый день своей жизни и просто будь со мной как можно дольше", — опубликовала поздравление Айза.
Russianshowbiz.info: последние новости
Галкин показал "настоящую" Пугачеву Невеста Козловского снялась без нижнего белья Наталью Рудову застали в компании резидента Камеди Клаб
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера32
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»78
Звёзды, страдающие анорексией
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной15
Алиса Вокс о причинах ревности Матильды: Чужая душа — потемки
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение