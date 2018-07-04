Айза показала обнаженного мужа

Телеведущая Айза Анохина опубликовала в Инстаграме фото своего полуобнаженного мужа и призналась ему в любви.

Айза заметила, что ее мужчина ненавидит, когда его поздравляют публично, но девушку это не останавливает, ведь она хочет поделиться радостью на весь мир. Телеведущая рассказала, что не хочет жить без своего мужа и считает его идеальным.

Анохина призналась читателям, что ее муж — настоящий ворчун, но Айза смогла это принять. Кроме того, телеведущая считает мужа настоящим мужчиной, рядом с которым ей спокойно и комфортно, который научил ее чувствовать жизнь. Девушка добавила, что ее муж — добрый, веселый человек, который никогда не врет и не дает несбыточные обещания.

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"Будь счастлив каждый день своей жизни и просто будь со мной как можно дольше", — опубликовала поздравление Айза.