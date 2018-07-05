Ещё
Лобода рассказала, как прошли ее вторые роды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лобода рассказала, как прошли ее вторые роды 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
35-летняя певица Светлана Лобода недавно во второй раз стала мамой. А на днях звезда поделилась впечатлениями от родов в престижнейшем медицинском центре в Лос-Анджелесе.
Светлана Лобода по-прежнему не раскрывает имени отца своей младшей дочери, появившейся на свет в конце мая этого года. Зато певица охотно общается с журналистами и рассказывает, как собирается совмещать материнство и карьеру — ведь уже через неделю после родов Светлана блеснула на премии Муз-ТВ в Москве.
«Сейчас много способов сохранять молоко и передавать на большие расстояния. Мы выстраиваем график таким образом, чтобы каждые два дня я могла быть с дочкой», — заявила Лобода в интервью «Комсомольской правде».
Исполнительница также призналась, что в ее родильной палате не было близких, но при ней находились сразу 9 медиков: «Возможно, я старомодна, но считаю роды очень интимным процессом и потому предпочитаю в эти минуты оставаться одна. Со мной в родильном зале находилось девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все очень слаженно».
Напомним, у Светланы уже есть 7-летняя дочь Ева от украинского хореографа Андрея Царя. Отцом младшей малышки СМИ наперебой называют известного рокера Тилля Линдеманна, но Лобода пока хранит молчание.
Passion.ru: последние новости
Мария Шумакова разочаровалась после свидания с иностранцем: «Русские мужчины! Что с вами не так?» Наталья Подольская показала нежное семейное фото и подросшего сына Виктория Боня покорила миллиардера своим интеллектом: «Единственный мужчина, который мог со мной поддержать такой разговор»
Женский форум  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живется дочке геев-миллионеров57
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее5
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках13
Люди, которые перестарались с пластикой
Китайцу отказали 80 000 женщин, но он не унывает5
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение