Акиньшина назвала мужа «непостоянной единицей»

Оксана Акиньшина призналась, что уже долгое время с супругом и детьми проживает в Швейцарии, куда в школу для юных гениев приняли ее среднего ребенка, сына Костю.

Акиньшина рассказала, что лишь старшему мальчику не удалось переехать вместе с ними, но о причинах актриса предпочитает не говорить, намекая лишь на то, что у ребенка не все в порядке со здоровьем.

Сама Оксана чувствует себя в Швейцарии неуютно. Девушка мечтает вернуться в Россию и заняться работой в прежнем темпе.

Актриса также отрицает слухи о том, что они с супругом регулярно ссорятся и разъезжаются, но при этом своего мужа Оксана называет «непостоянной единицей»