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Акиньшина назвала мужа «непостоянной единицей»
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Акиньшина назвала мужа «непостоянной единицей» 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Оксана Акиньшина призналась, что уже долгое время с супругом и детьми проживает в Швейцарии, куда в школу для юных гениев приняли ее среднего ребенка, сына Костю.
Акиньшина рассказала, что лишь старшему мальчику не удалось переехать вместе с ними, но о причинах актриса предпочитает не говорить, намекая лишь на то, что у ребенка не все в порядке со здоровьем.
Сама Оксана чувствует себя в Швейцарии неуютно. Девушка мечтает вернуться в Россию и заняться работой в прежнем темпе.
Актриса также отрицает слухи о том, что они с супругом регулярно ссорятся и разъезжаются, но при этом своего мужа Оксана называет «непостоянной единицей»
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