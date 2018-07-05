Как выглядят звезды в самых открытых купальниках

В разгар лета становится жарче, а купальники — меньше. Поэтому российские селебрити все чаще публикуют свои фото в бикини. Смотрим и решаем, кому бы не помешало, все же, носить слитный купальник.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 15 Май 2018 в 6:11 PDT Ольга Бузова — счастливая обладательница невероятно стройной фигуры. Точеные формы телеведущей реалити-шоу «Дом-2» и ее стальной пресс вызывают зависть у многих девушек. Поэтому Бузова смело позирует в купальнике, который открывает солнцу большой простор для шоколадного загара.

Актриса Настасья Самбурская также демонтирует фигуру в открытом купальнике. Девушка честно предупредила своих поклонников о том, что уже несколько месяцев не посещает спортивный зал, поэтому у нее не все идеально:

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 23 Июн 2018 в 1:28 PDT

В спортзале не была почти 4 месяца. Мну чипсы и лапшу быстрого приготовления. Поэтому вид сзади противопоказан. Держаться на плаву помогают последние 3 года на режиме. К купальникам равнодушна, поэтому фото в том же купальнике. С июля снова вдарюсь в заботу о своём главном союзнике-теле!

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 4 Июл 2018 в 1:31 PDT Певица Полина Гагарина демонстрирует подарок мамы. Кстати, и фотограф — тоже мама популярной исполнительницы. Подписчики Гагариной пришли к выводу, что их любимица выглядит слишком худенькой.