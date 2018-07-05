Как выглядят звезды в самых открытых купальниках 

В разгар лета становится жарче, а купальники — меньше. Поэтому российские селебрити все чаще публикуют свои фото в бикини. Смотрим и решаем, кому бы не помешало, все же, носить слитный купальник.
Ольга Бузова — счастливая обладательница невероятно стройной фигуры. Точеные формы телеведущей реалити-шоу «Дом-2» и ее стальной пресс вызывают зависть у многих девушек. Поэтому Бузова смело позирует в купальнике, который открывает солнцу большой простор для шоколадного загара.
Актриса Настасья Самбурская также демонтирует фигуру в открытом купальнике. Девушка честно предупредила своих поклонников о том, что уже несколько месяцев не посещает спортивный зал, поэтому у нее не все идеально:
В спортзале не была почти 4 месяца. Мну чипсы и лапшу быстрого приготовления. Поэтому вид сзади противопоказан. Держаться на плаву помогают последние 3 года на режиме. К купальникам равнодушна, поэтому фото в том же купальнике. С июля снова вдарюсь в заботу о своём главном союзнике-теле!
Певица Полина Гагарина демонстрирует подарок мамы. Кстати, и фотограф — тоже мама популярной исполнительницы. Подписчики Гагариной пришли к выводу, что их любимица выглядит слишком худенькой.
Актриса Сара Джессика Паркер не носит открытые купальнике. Но даже в таком образе можно увидеть, что фигура у исполнительнцы роли Кэри Бредшоу — отличная.
Актриса Кира Найтли также носит раздельный купальник. Но вот ей, как мы предполагаем, надо срочно что-то делать с фигурой.
Смелость Ким Кардашьян в выборе образов нам известна. Поэтому смотрим, как звезда реалити-шоу выглядела бы на пляже в подобном бикини.