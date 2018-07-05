Фото из жизни Бони разочаровало поклонников

Instagram Виктории Бони в последнее время пестрит тщательно отретушированными глянцевыми снимками и видеороликами, в том числе, и рекламными. И вот Виктория все же решила разбавить содержимое своего микроблога чем-то свеженьким. «Давно не ставила фото из жизни… скучали?», — спросила она фанатов и показала им целых два фото, сделанных «здесь и сейчас». Но оба фолловерам категорически не понравились.

На первом, по мнению интернет-пользователей, у девушки слишком уж видны складки на животе. Кстати, фигура Бони все чаще разочаровывает фанатов. Недавно ее не просто упрекнули в излишней полноте, но и заподозрили в беременности. А все дело было в этом неудачном платье.

Ну, а глядя на второе фото подписчики в очередной раз посоветовали телеведущей не выставлять руки на передний план, ведь вздувшиеся выступающие вены на них — зрелище совсем не эстетичное. Порядком «отросший» маникюр Вику тоже не красит. Как известно, именно руки в первую очередь выдают возраст женщины. А по сравнению с идеальным лицом девушки такая неухоженность выглядит еще более странно.

В общем, те же самые комментаторы, которые под каждым постом модели кричат о том, что надо быть естественной, а пользоваться фоторедакторами — моветон, теперь жаждут видеть на фото идеальную женщину. Кстати, когда в сеть попало фото уставшей Бони безо всяких фильтров, критики тоже было много.

Этот снимок, который подруга Бони без ретуши выложила в микроблог, просто взорвал Сеть

@bel_lena_l