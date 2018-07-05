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Чего боятся звезды
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Чего боятся звезды 

Рамблер 4 часа назад
Почти у каждого человека есть фобия. Кто-то опасается открытых пространств, а кому-то некомфортно в маленьких помещениях. Одним сложно находиться в обществе, другие приходят в ужас от мысли, что им нужно будет провести время в одиночестве. Такие страхи сопутствуют всем, и знаменитости — не исключение.
1. Звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон страдает эйсоптрофобией, то есть опасается своего отражения в зеркале.
2. У футболиста Дэвида Бекхэма атаксиофобия, которая заключается в том, что человек не выносит беспорядка.
3. Актёр Орландо Блум с большим недоверием относится к свиньям. Он старается быть подальше от этих животных, не ест свинину и не бывает в местах, где её продают. Этот страх носит название «поркуфобия».
4. Экстравагантная певица Леди Гага недолюбливает малышей. По мнению артистки, материнство навсегда изменит её жизнь и заставит отказаться от творчества.
5. Актёр Джонни Депп впадает в панику, когда видит клоунов. Этот страх, именуемый коулрофобией, сопровождает Джонни с детства.
6. Красавица Скарлетт Йоханссон испытывает отвращение к тараканам. Блаттофобия возникла у неё после неприятной встречи с этим насекомым.
Женский форум
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