Чего боятся звезды

Почти у каждого человека есть фобия. Кто-то опасается открытых пространств, а кому-то некомфортно в маленьких помещениях. Одним сложно находиться в обществе, другие приходят в ужас от мысли, что им нужно будет провести время в одиночестве. Такие страхи сопутствуют всем, и знаменитости — не исключение.

1. Звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон страдает эйсоптрофобией, то есть опасается своего отражения в зеркале.

2. У футболиста Дэвида Бекхэма атаксиофобия, которая заключается в том, что человек не выносит беспорядка.

3. Актёр Орландо Блум с большим недоверием относится к свиньям. Он старается быть подальше от этих животных, не ест свинину и не бывает в местах, где её продают. Этот страх носит название «поркуфобия».

4. Экстравагантная певица Леди Гага недолюбливает малышей. По мнению артистки, материнство навсегда изменит её жизнь и заставит отказаться от творчества.

5. Актёр Джонни Депп впадает в панику, когда видит клоунов. Этот страх, именуемый коулрофобией, сопровождает Джонни с детства.