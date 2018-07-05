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В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
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В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты 

WDay.ru 4 часа назад
Фото: WDay.ru
Певица в очередной раз доказала, что годы над ней не властны.
В конце мая звезда отпраздновала юбилей, ей исполнилось 45 лет, во что трудно поверить, учитывая то, как прекрасно выглядит Наташа. Начало лета выдалось у певицы рабочим, но в июле она вместе с супругом Сергеем Глушко отправилась отдыхать. Причем для отпуска пара выбрала не гламурный отель на Мальдивах или какую-то другую экзотику, а любимый многими советский курорт Туапсе.
Супруги гуляли по побережью, плавали с дельфинами и наслаждались морем. Естественно, на отдыхе певица носила легкую летнюю одежду. Поклонники оценили романтичный белоснежный сарафан Королевой, но более всего пришли в восторг от другого, весьма откровенного образа. Звезда позволила себе надеть короткие джинсовые шорты в сочетании с черной прозрачной туникой. А чтобы мужчины совсем лишились сна, Королева расстегнула кофту, которая и так с трудом прикрывала пышную грудь, и сфотографировалась в нижнем белье.
@koroleva__star
Не трудно догадаться, что этот снимок стал бомбой. Наташу похвалили за стройные ноги, изящную талию и умение не пошло подчеркивать свою сексуальность. Теперь понятно, почему супруг звезды не вылезает из тренажерного зала. Рядом с такой шикарной и к тому же известной женщиной может быть только не менее яркий мужчина. Ведь желающие покорить такую русалку найдутся всегда, сколько бы ей не было лет.
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