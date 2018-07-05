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Богачи-притворщики, которых разоблачили
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Богачи-притворщики, которых разоблачили 

Рамблер 11 часов назад
Сегодня сложно принять мысль, что деньги — это не главное. При просмотре соцсетей кажется, что в мире живут лишь обеспеченные люди, ведущие роскошный образ жизни. В реальности многие так называемые богачи оказываются обманщиками, погрязшими в долгах.
1. Рэпер 50 Cent получает огромные гонорары за выступления, однако его постоянно сопровождают скандалы. Так, несколько лет он выплачивал компенсации дамам, которых снимал в хоум-видео, а после размещал ролики в интернете. Ударил по карману музыканта и проигранный суд с аудиокомпанией. В итоге к 2015 году 50 Cent обанкротился.
2. Джулия Стахива публикует в Instagram фотографии, показывающие, насколько она богата. Красотка заинтересовала даже создателей документального фильма о богатых детках Интернета. В ленте Джулиа восторженно рассказывала о себе, но оказалось, что шикарный особняк, на фоне которого девушка регулярно позировала, выдавая за свой дом, — собственность свекрови, которая просто разрешила родственнице сделать несколько фото.
3. Тай Лопез как-то показал дом, где он живёт. В Видео фигурировали большой задний двор с бассейном. Но пользователи узнали, что эта вилла выставлена на одном из сайтов и сдаётся всем желающим в аренду.
Женский форум
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