Алика Смехова изменяла мужу и потеряла ребенка

Российская актриса, певица и телеведущая Алика Смехова может похвастаться богатой на события и чувства судьбой. Однако её жизненный путь был далеко не безоблачным и преподносил как большие радости, так и трагедии.

Роман в 17 лет, затем брак и развод, новые отношения, измены и потеря желанного ребёнка — вот лишь немногие факты из жизни дочери легендарного Атоса из «Трёх мушкетёров».

Роман с другом детства

Первым мужем Смеховой стал молодой режиссёр Сергей Ливнев , с которым они были знакомы с детских лет. Ливнев сделал предложение Алике, когда девушке ещё не было 18 лет.

Счастливая девочка еле дождалась достижения совершеннолетия и повела избранника в ЗАГС. Супруги прожили вместе шесть лет, однако муж не торопился с рождением ребёнка, и Алика подала на развод.

Олигарх и ассириец

Спустя некоторое время Алика решили обрести счастье с бизнесменом Георгием Беджамовым. Семья бывшего акционера Внешпромбанка сразу невзлюбила девушку.

«Ты не черненькая, а беленькая», — услышала она как-то от мамы супруга.

Ассириец по национальности Беджамов изменял Алике, и при этом показывал свою любовь, делая дорогие подарки. Девушка так хотела ребёнка, что её не остановил тот факт, что она не единственная у мужа. Однако ни к чему хорошему это не привело, и Алика потеряла самое дорогое, что у неё было — малыша, который даже не успел родиться. Причиной послужили постоянные переживания и сильный стресс в семье.

«Это стало для меня толчком, я осознала, что не буду с этим человеком. Я сказала ему: «Если этот ребенок останется, я останусь с тобой, а если нет — мы расстаемся», — поделилась актриса.

Алика признаётся, что второй брак многому её научил. В первую очередь, не полагаться на мужчин, ничего от них не ждать, так как «у них быстро всё меняется». Эти выводы впоследствии сыграли решающую роль в следующих, уже совсем других, но по-прежнему несчастливых отношениях.

Поменялись «ролями» с мужем

Натерпевшаяся от измен в браке с олигархом Алика решила ни в чём себе не отказывать в следующих отношениях. Она свила семейное гнёздышко с очередным бизнесменом Николаем и родила ему сына Артёма.

Женщина назвала их семью «прекрасной», однако супруг не разделил её мнения, когда узнал об изменах.

«Мой шаг, каюсь, грешна. Ну, могу я влюбиться. Вот такая я грешница, со своими страстями. В этом мужчине мне понравилась его безумная активность, порыв. По-женски поддалась этому натиску. С моей любовью все было очень мгновенно», — рассказала знаменитость в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».