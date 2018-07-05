Ещё
Ноги как у Barbie сделали знаменитостей стройнее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ноги как у Barbie сделали знаменитостей стройнее 

360tv.ru 15 минут назад
Фото: Instagram
Среди знаменитостей набрал популярность тренд, который «определяет» положение ног на пляжных фотографиях.
Мания, получившая название Barbie feet, охватила многих известных моделей, актрис и блогеров. Об этом сообщило издание The Sun.
Ноги большинства звезд на снимках похожи на ступни кукол Барби — так, если бы они были босыми, но стояли на полупальцах.
Тренд Barbie feet поддержали актриса Виктория Джастис, сестра Ким Кардашьян Кортни, сестры Кендалл и Кайли Дженнер. Не остались в стороне и модели Эльза Хоск и Белла Хадид.
Объяснить, почему знаменитости выбирают подобные позы на фото, довольно просто. Благодаря Barbie feet ноги визуально кажутся длиннее и стройнее.
360tv.ru: последние новости
«Мы помирились с Сашей»: Милана Кержакова рассказала о причинах конфликта с мужем Фото Пугачевой без макияжа и фильтров вызвало пересуды в Сети Жительница Краснодара стала звездой интернета после измены мужа на отдыхе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живется дочке геев-миллионеров64
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее5
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках13
Люди, которые перестарались с пластикой
Китайцу отказали 80 000 женщин, но он не унывает5
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение