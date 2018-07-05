Ноги как у Barbie сделали знаменитостей стройнее

Среди знаменитостей набрал популярность тренд, который «определяет» положение ног на пляжных фотографиях.

Публикация от Victoria Justice (@victoriajustice) 3 Июн 2018 в 8:14 PDT Мания, получившая название Barbie feet, охватила многих известных моделей, актрис и блогеров. Об этом сообщило издание The Sun.

Ноги большинства звезд на снимках похожи на ступни кукол Барби — так, если бы они были босыми, но стояли на полупальцах.

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 29 Авг 2017 в 3:31 PDT

Объяснить, почему знаменитости выбирают подобные позы на фото, довольно просто. Благодаря Barbie feet ноги визуально кажутся длиннее и стройнее.