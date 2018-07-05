Ноги как у Barbie сделали знаменитостей стройнее 

Среди знаменитостей набрал популярность тренд, который «определяет» положение ног на пляжных фотографиях.
Мания, получившая название Barbie feet, охватила многих известных моделей, актрис и блогеров. Об этом сообщило издание The Sun.
Ноги большинства звезд на снимках похожи на ступни кукол Барби — так, если бы они были босыми, но стояли на полупальцах.
Тренд Barbie feet поддержали актриса Виктория Джастис, сестра Ким Кардашьян Кортни, сестры Кендалл и Кайли Дженнер. Не остались в стороне и модели Эльза Хоск и Белла Хадид.
Объяснить, почему знаменитости выбирают подобные позы на фото, довольно просто. Благодаря Barbie feet ноги визуально кажутся длиннее и стройнее.