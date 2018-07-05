Бывший муж Седоковой заставит ее платить алименты 

Анна Седокова (35) и ее бывший муж Максим Чернявский продолжают делить дочь Монику. Уже девять месяцев девочка живет с отцом в Америке. Анна Седокова может видеть Монику лишь в присутствии надзирателей и психологов. По мнению исполнительницы, бывшего мужа против нее настроила его мама. В свою очередь, Чернявский недавно заявил, что не раз предлагал Седоковой подписать мирное соглашение и вместе воспитывать дочь: «но ей некогда, на горизонте новая любовь. Вернее похоть, ибо слово любовь означает большое светлое чувство, а не смену партнеров».
@_max_la
Тем временем в распоряжение портала Super.ru попали документы, согласно которым адвокат Чернявского заверяет, что после того, как отец Моники официально будет признан ее опекуном, он потребует от бывшей жены алименты «исходя из значительного дохода Анны от ее очень успешной карьеры в сфере развлечений». В свою очередь, мама бизнесмена заявила в интервью, что ее сын никогда не требовал от Седоковой денег. Женщина уверяет, что сняла для внучки дом на Кипре на время каникул, но ее маму там они до сих пор не увидели: «Приехали друзья Моны, зато „замечательная мама“ отдыхает на Лазурном берегу и выставляет слезливые посты, дает лживые интервью. Скажите, как ее уважать?».