Поклонники потеряли грудь Волочковой 

Балерина вновь заставила поволноваться своих поклонников.
На этот раз Анастасия Волочкова поделилась архивным кадром. Снимок сделан в 2001 году, когда Анастасия еще была солисткой Большого театра. На фото сцена из балета "Дон Кихот": в роли Китри — Анастасия Волочкова, и в роли Базиля — Евгений Иванченко.
@volochkova_art
Подписчики Анастасии Волочковой не смогли пройти мимо и оставили массу комментариев. В основном всех интересовал вопрос, куда пропала грудь балерины, а точнее, откуда взялась. Ведь на фото 17-летней давности груди как будто нет.
"Где грудь?"
"По-моему, это старая фотография… Груди нет…"
Другие же сокрушались по поводу того, что время в целом безжалостно:
"Как хорошо все начиналось… и что теперь… почувствуй разницу"
Но у Анастасии, как ни у кого другого, сильна армия преданных фанатов, которые всегда готовы встать на защиту своего кумира:
"В каждом негативном отзыве — обычная бабская зависть! Так-то все непьющие самодостаточные негулящие интеллигентки с модельной внешностью. И не пьющие"