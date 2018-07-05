Поклонники потеряли грудь Волочковой

Балерина вновь заставила поволноваться своих поклонников.

@volochkova_art

Подписчики Анастасии Волочковой не смогли пройти мимо и оставили массу комментариев. В основном всех интересовал вопрос, куда пропала грудь балерины, а точнее, откуда взялась. Ведь на фото 17-летней давности груди как будто нет.

"Где грудь?"

"По-моему, это старая фотография… Груди нет…"

Другие же сокрушались по поводу того, что время в целом безжалостно:

"Как хорошо все начиналось… и что теперь… почувствуй разницу"

Но у Анастасии, как ни у кого другого, сильна армия преданных фанатов, которые всегда готовы встать на защиту своего кумира:

"В каждом негативном отзыве — обычная бабская зависть! Так-то все непьющие самодостаточные негулящие интеллигентки с модельной внешностью. И не пьющие"