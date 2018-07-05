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Хайди Клум рассказала, как не наедаться на ночь
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Хайди Клум рассказала, как не наедаться на ночь 

Лиза 16 минут назад
Фото: Лиза
45-летняя Хайди Клум поделилась секретом, как не наедаться на ночьХайди Клум (45) может по-настоящему гордиться успешной карьерой и тем, как ловко ей удается совмещать ее с материнством. Напомним, у супермодели четверо детей. При этом она остается стройной красавицей, которой к лицу самые смелые наряды. Модель же не скрывает, что? как и большинство людей на планете? набирает вес, если начинает есть больше привычной нормы. Более того, Хайди призналась, что долгое время любила поздно ужинать, смакуя бокал вина.
Но спустя время Клум поняла, что поздние ужины не способствуют стройности фигуры. Особенно, когда вам за сорок. Тогда супермодель приучила себя ужинать не позднее шести часов вечера: «Я не ем позже, потому, что знаю, что потом мне захочется пару бокалов вина, а следом сразу спать! А значит, все лишние калории от съеденного и выпитого осядут на талии и животе. Самое лучшее поужинать в шесть, потому что до того момента, как вы ляжете спать, ваш организм все усвоит! Попробуйте!». Хайди Клум заметила также, что старается есть три раза в день небольшими порциями. Модель и многодетная мама любит готовить и старается есть дома, так как не слишком доверяет ресторанным поварам. Никогда не знаешь, сколько соли и сахара они положили в блюдо!
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