Евгения Филонова: грустная судьба Снегурочки

Евгения Филонова: грустная судьба советской Снегурочки

Есть роли, которые становятся судьбой артиста и таинственно влияют на его жизнь. Так произошло и с Евгенией Филоновой , сыгравшей снежную красавицу в экранизации пьесы Островского "Снегурочка" 1968 года.

Эта картина в одночасье прославила молодую актрису. Зрители были очарованы нежной, хрупкой красотой актрисы, мужчины писали ей восторженные письма. Однако места в советском кинематографе ей так и не нашлось, для всех она навсегда осталась только Снегурочкой.

Евгения Филонова родилась 20 марта 1946 года в Москве на Большой Ордынке в семье машиниста и домохозяйки. У нее было две сестры, Галина и Людмила, и брат Геннадий. К Евгении, как к самой младшей, домочадцы относились особенно трепетно. Она увлекалась танцами, пением, играла на пианино и вообще казалась девушкой из другой эпохи, резко отличалась от сверстниц.

В 1961 году погиб отец — в результате аварии на производстве. С детства увлекаясь театром (особенно часто она ходила в Малый), в 1964 году Филонова поступает в Московское театральное училище им. Щукина на курс Коптевой.

Немало студентов были влюблены в хорошенькую Евгению, многие искренне считали ее второй красавицей после Анастасии Вертинской . Но Филонова по натуре своей была как настоящая Снегурочка и студенческими романами не увлекалась.

В 1964 году она сыграла свою первую роль в фильме Алексея Сахарова "Чистые пруды" о четырех друзьях, юность которых была разрушена войной.

Так к Евгении пришла первая известность, но настоящий успех был впереди. В 1968 году выпускница "Щуки" получила главную роль в поэтической драме "Снегурочка" Павла Кадочникова , где сыграла с настоящими звездами советского кино.

Казалось, что утонченная воздушная Евгения не играла Снегурочку, а была ею. Возможно, поэтому эта картина осталась единственной ее знаменитой работой. Впоследствии она сыграла небольшие роли в еще трех лентах и посвятила себя театру. А может быть, все дело было в ее неземной, несоветской внешности, которая не позволяла ей играть героинь своей эпохи.

Кадр из фильма "Снегурочка"

По воспоминаниям близких, Евгению отличала редкая душевная деликатность, она обращалась на "вы" ко всем, включая детей, была слишком воспитанной и мягкой, чтобы бороться за место под солнцем, выпрашивать роли, интриговать. Поэтому наверно и в театре им. Гоголя большой карьеры она не сделала, хотя преданно служила ему 20 лет.

Евгения Филонова вышла замуж за своего однокурсника Евгения Хохлова , актера театра Сатиры, а потом режиссера-документалиста на Центральном телевидении.

В 1970 году у супругов родилась дочь Марина. Но брак двух актеров с неизбежными командировками, гастролями и постоянным безденежьем оказался непрочным. В 1975 году они развелись. Филонова больше не выйдет замуж. Подобно своей героине, Евгения не смогла еще раз довериться чужому чувству. Ее дом был открыт для друзей и родственников, а главной радостью стала дочь.

Кстати, о своей звездной роли актриса не забывала — с удовольствием играла Снегурочку на новогодних представлениях в ДК.

В 41 год у Филоновой нашли рак. Операция не помогла, а лишь ухудшила состояние актрисы. Она пыталась бороться, но спустя всего год умерла в окружении семьи.

По странному совпадению, Евгения скончалась 30 декабря 1988 года, в канун Нового года. Словно Снегурочка вернулась в свое волшебное царство.