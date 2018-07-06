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У Рудовой внезапно выросла грудь
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У Рудовой внезапно выросла грудь 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: WDay.ru
Неужели теперь актриса станет похожа на сотни других красоток?
«Мои стандарты красоты не вписываются в современные реалии бытия. Будь тем, кем ты являешься, а не тем, кем тебя хотят видеть», — не раз говорила Наталья Рудова. И подчеркивала, что гордится своим аккуратным бюстом, и совершенно не собирается что-то в себе менять. Впрочем, и без третьего размера знаменитость всегда выглядела очень сексуально… Но на отдыхе она решила все-таки увеличить себе грудь. Правда, пока — всего лишь с помощью оригинального купальника.
@rudovanata
Кстати, порой на фотографиях со съемок и светских мероприятий формы звезды кажутся намного пышнее. Раньше поклонники недоумевали, почему ее размер так меняется, но потом поняли: в Instagram актрисы частенько появляются снимки с пуш-апом и профессиональной ретушью, где грудь значительно больше натуральной. Но в последние месяцы девушка представала перед поклонниками в исключительно натуральном виде. И вот снова решилась на эксперимент.
Кстати, многие звезды так же, как и Рудова гордятся своим почти нулевым размером. Они постоянно надевают внушительные декольте, а отсутствие пышных форм не мешает им считаться самыми сексуальными и желанными женщинами мира.
К примеру, «чудо-женщина», израильская модель и актриса Галь Гадот. Она обожает струящиеся фактуры и глубокие декольте, и представить ее с бюстом а-ля Ким Кардашьян просто невозможно. Хрупкая утонченная красавица даст фору всем обладательницам силиконовых «близнецов».
Ангел Victoria’s Secret Карли Клосс лишь на подиуме может похвастаться высоким волнующим бюстом. На самом деле Карли — счастливая обладательница так называемой единички, а бюстье и лифы с эффектом пуш-ап, как известно, творят чудеса.
Виктория Бэкхем когда-то сильно переживала по поводу небольшой груди и даже решилась лечь под нож хирурга. Но эксперимент оказался неудачным, а результат очень некрасивым. А Роковой красотке Эмбер Херд маленькая грудь не помешала соблазнить и увести из семьи Джонни Деппа, разбить ему сердце и завоевать миллиардера Илона Маска.
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