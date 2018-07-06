Звезды, которым пластические хирурги сломали жизнь

Пластические трансформации звезд — роковая игра с неожиданным финалом. Некоторым звездам мелкого калибра даже удается сделать на этом карьеру. Однако менее удачливые знаменитости в буквальном смысле лишились из-за провальной пластики всего. Как ни крути, в публичной сфере важно «иметь лицо», и если это лицо больше похоже на подушку, то внезапно ни работы больше для тебя нет, ни мужья не хотят с тобой оставаться.

Хайди Монтаг

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10 пластических операций за один день — это то, чем действительно прославилась Хайди, а вовсе не своим участием в реалити-шоу. С тех пор ее незадавшаяся карьера только и держится, что на интервью Плейбою о пластических операциях.

Дженис Дикинсон

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Легенда мирового подиума и страстная фанатка пластики, Дикинсон не скрывает того факта, что лучше умрет, чем будет сидеть сложа руки и ждать старости. В своих стараниях сохранить молодость она уже потеряла способность критически воспринимать собственную внешность и стала настоящим посмешищем.

Шер

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Поскольку Шер уже за 70, обвинять ее в неудачных пластических операциях несколько поздновато. Но постаревшие вместе с ней поклонники в один голос просят: «Остановись уже». Поскольку бич этой певицы — переделка результатов давних пластик. Сколько раз она над одним только носом издевалась — не перечесть. В итоге выглядит как мумия и больше не воспринимается как живой человек.

Дэрил Ханна

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Дэрил Ханна была одной из самых успешных актрис Голливуда. И своей карьерой она поплатилась именно за попытки оставаться до старости похожей на ангела. Дэрил панически пыталась сохранить молодость, а в итоге добилась того, что режиссеры давно уже не смотрят в ее сторону.

Мадонна

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Мадонна — уже не тот человек, каким была в молодости. И эта расхожая фраза в случае с Мадонной означает буквально — другой человек с другой внешностью. Пластическая хирургия служила ей не столько способом омоложения, сколько психологической защитой. Деталь за деталью певица переделывала собственное лицо, пока не стала откровенно пугающей.

Мэг Райан

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Популярная в прошлом романтическая актриса Мэг Райан еще в начале двухтысячных не удержалась и решила сохранить свое очарование и уходящую молодость. Однако в том время многие новые методики пластической хирургии еще не были испытаны временем. Но Мэг рискнула и поплатилась карьерой. После злосчастных операций на экранах ее больше не видно.

Мелани Гриффит

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Брак Мелани Гриффит с голливудским мачо Антонио Бандеросом распался как раз во время пика ее издевательств над собой. С одного операционного стола она переходила на другой, чтобы улучшить собственную внешность, ничего не выходило, муж не мог ее поддержать в этом по понятным причинам.

Донателла Версаче

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По иронии судьбы икона стиля — это одна из самых уродливых женщин на Земле. И было бы неэтично называть ее так, если бы не собственная заслуга Донателлы Версаче в создании своей внешности. Результат налицо — женщина стыдится собственной внешности в то время как внешность — ее профессия.