Эволюционировала: Ники Минаж вышла на сушу 

В своем Instagram Ники поделилась своими фото и видео, где она с хвостом русалки купается в морских волнах на берегу моря.
Певица, как всегда, не стесняется камер, охотно демонстрирует свой хвост и не только.
Эти публикации не остались незамеченными.
"Ого, что-то интересное будет. "
"Можешь плавать с этим?"
" Дива 😍😍😍😍😍 "
— пишут в комментариях пользователи.
Также появились картинки на эту тему.
Предположительно, у певицы скоро выйдет новый клип, где она выступит в роли русалки.
Напомним, что недавно Ники выпустила сразу два новых клипа на свои песни. Скорее всего, они попадут в ее новый альбом, первый за несколько лет. А пока эти клипы произвели фурор и набрали миллионы просмотров в кратчайшие сроки.