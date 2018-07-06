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Эволюционировала: Ники Минаж вышла на сушу
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Эволюционировала: Ники Минаж вышла на сушу 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @nickiminaj
В своем Instagram Ники поделилась своими фото и видео, где она с хвостом русалки купается в морских волнах на берегу моря.

#BedVideo tomorrow or tonight?… 🧜🏽‍♀️🧜🏾‍♀️🧜🏼‍♀️

Публикация от  Barbie® (@nickiminaj)

Певица, как всегда, не стесняется камер, охотно демонстрирует свой хвост и не только.
Эти публикации не остались незамеченными.
"Ого, что-то интересное будет. "
"Можешь плавать с этим?"
" Дива 😍😍😍😍😍 "
— пишут в комментариях пользователи.
Также появились картинки на эту тему.
Предположительно, у певицы скоро выйдет новый клип, где она выступит в роли русалки.
Напомним, что недавно Ники выпустила сразу два новых клипа на свои песни. Скорее всего, они попадут в ее новый альбом, первый за несколько лет. А пока эти клипы произвели фурор и набрали миллионы просмотров в кратчайшие сроки.
Женский форум
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