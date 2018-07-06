Эволюционировала: Ники Минаж вышла на сушу

#BedVideo tomorrow or tonight?… 🧜🏽‍♀️🧜🏾‍♀️🧜🏼‍♀️ Публикация от Barbie® (@nickiminaj) 5 Июл 2018 в 11:45 PDT В своем Instagram Ники поделилась своими фото и видео, где она с хвостом русалки купается в морских волнах на берегу моря.

Певица, как всегда, не стесняется камер, охотно демонстрирует свой хвост и не только.

Эти публикации не остались незамеченными.

"Ого, что-то интересное будет. "

"Можешь плавать с этим?"

" Дива 😍😍😍😍😍 "

— пишут в комментариях пользователи.

Предположительно, у певицы скоро выйдет новый клип, где она выступит в роли русалки.

Напомним, что недавно Ники выпустила сразу два новых клипа на свои песни. Скорее всего, они попадут в ее новый альбом, первый за несколько лет. А пока эти клипы произвели фурор и набрали миллионы просмотров в кратчайшие сроки.