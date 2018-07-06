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Российские звезды до и после пластики
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Российские звезды до и после пластики 

Рамблер 4 часа назад
Пластическая хирургия — сегодня главный помощник знаменитостей. Операции помогают им скорректировать внешность или отдалить старение. Но пластические операции не всегда проходят удачно, и иногда попросту уродуют внешность. И этим звёздам явно не повезло со специалистом.
1. Телеведущая Маша Малиновская не скрывает пристрастия к пластике. Но постоянное увеличение губ в конце концов привело к тому, что они перестали смыкаться. В итоге девушка губы всё-таки уменьшила.
2. Певица Любовь Успенская слишком увлеклась омолаживающими инъекциями. Результатом стали неестественный блеск кожи и почти полное отсутствие мимики.
3. Певица Лариса Долина неоднократно говорила, что хочет встретить возраст достойно и не собирается прибегать к услугам пластических хирургов. Однако её лицо выглядит слишком гладки и даже натянутым, так что, похоже, Долина слегка лукавит.
4. Актриса Вера Алентова сделала несколько операций, но сложно сказать, что они её украсили: внешность актрисы изменилась почти до неузнаваемости.
5. Актриса Наталья Андрейченко тоже не удержалась от коррекции возрастных изменений. Возможно, побороть возраст пластика ей помогла, но вот индивидуальности определённо лишила.
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