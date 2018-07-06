Как маскируют беременность звезд на съемках

Часто актёрам приходится в рискованных эпизодах, причём девушки-артистки ничуть не уступают в этом коллегам-мужчинам. Даже беременность не является для актрис помехой для участия в съёмках.

1. В комедии «Смешанные» Дрю Бэрримор снималась, нося под сердцем вторую дочь. Специалисты по костюмам здорово постарались, ведь зрители даже не заметили, что у Дрю растёт живот.

2. Мария Кожевникова начала готовиться к съёмкам в фильме «Батальон» за год. Но её планы нарушила беременность. Актриса опасалась реакции режиссёра Игоря Угольникова , но в итоге всё сложилось хорошо, и Мария сыграла роль.

3. Снимаясь в антиутопии «Дивергент», Кейт Уинслет была на большом сроке беременности, которую стилисты маскировали подходящими костюмами, а операторы выгодными ракурсами. Уже после рождения малыша актриса доснялась в нескольких эпизодах, где ей требовалось выполнять трюки.

4. Надежда Михалкова играла роль дочери Сталина в драме «Сын вождя народов», находясь в положении. Округлившиеся формы Надежды скрывали объёмными нарядами.