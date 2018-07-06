Дану Борисову не пускают за границу из-за долгов

Телеведущая пишет, что уплатила все задолженности, но государство думает иначе. Вся надежда Даны на пристава Ибрагимову, которая пообещала снять постановление о не везде за границу.

Сейчас она сильно переживает, так как 14 июня она собиралась со своей дочерью в Венецию.