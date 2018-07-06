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Дану Борисову не пускают за границу из-за долгов
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Дану Борисову не пускают за границу из-за долгов 

Рамблер 3 часа назад
Дане Борисовой запретили выезжать из страны по причине неуплаты алиментов. Сегодня она подтвердила это в своем Instagram.

🙏👀💋Доброго дня, мои дорогие) С утра звонят журналисы, поэтому хотела бы официально подтвердить информацию. Да, в отношении меня действительно НАЛОЖЕН ЗАПРЕТ на выезд за границу 😪, так как меня посчитали злостной неплательщицей алиментов 😃Но всю задолженность я оплатила, и Судебный Пристав Ибрагимова #никулинскийсуд 👩‍✈️пообещала в ближайшее время ее снять. Это очень важно для меня и я, конечно, же переживаю, так как 14 июля мы собирались с Полинкой в Венецию, я ее не видела уже 3 недели и безумно скучаю 😘 Спасибо за понимание и поддержку ♥️#яверю🙏 в лучшее #данаборисова #ледисовершенство☂️ #люблю

Публикация от  Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official)

Телеведущая пишет, что уплатила все задолженности, но государство думает иначе. Вся надежда Даны на пристава Ибрагимову, которая пообещала снять постановление о не везде за границу.
Напомним, что ранее Дана судилась со своим мужем. В ходе этого дела суд постановил, что телеведущая не должна платить алименты. Но Борисова заявила, что и так готова их выплачивать, независимо от решения суда.

🙏🎄😇Доброе))) Мои родные! А вот и наша первая победа 🦋Мировой 👨‍⚖️ судья 178 судебного участка по р-ону Раменки ОТМЕНИЛА СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ О ВЗЫСКАНИИ С МЕНЯ АЛИМЕНТОВ на дочь🙌 @polinaaxenova2007 😇😍🎄по причине того, что я итак их готова платить 👍☘️🌿Огромное спасибо моему адвокату @stepanovlawyer 🥇и всем ВАМ за любовь и поддержку 🦄#данаборисова #ледисовершенство☂️ #люблюдану❤️ #люблюполинусвою😘 ДРУЗЬЯ!Завтра иду на ЛУЧШУЮ ПРОГРАММУ К ЛЮБИМОМУ @malakhov007 😘#прямойэфир #россия1🇷🇺)))) Иду в своём потрясающем сером 👗, которое так нравится @malakhov007 😇😍🎁ПРИВЕТ, Андрей!❤️❤️🧡К платью нужны серые 👞 туфли!На высоком каблуке!Пишити в Директ!#люблю #мывместе💑💞 #яверю🙏🎄🎄🎄

Публикация от  Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official)

Сейчас она сильно переживает, так как 14 июня она собиралась со своей дочерью в Венецию.
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