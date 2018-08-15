Знаменитости, избивавшие жен

Домашнее насилие — одна из актуальнейших проблем во многих странах. Когда муж и отец понимает руку на домочадцев, они страдают не только физически, но и морально. Как ни удивительно, но даже мужчины, производящее исключительно положительное впечатление, могут быть семейными тиранами. И даже звёзды порой пользуются кулаками, чтобы навести порядок в семье.

1. Боксёр Майк Тайсон оттачивал навыки на домашних. Об этом рассказала экс-супруга спортсмена Робин Гивенс через несколько лет после развода. Причём драками с женой Майк гордился и обсуждал их с приятелями.

2. Фотомодель Кейт Мосс неоднократно терпела побои от бойфренда Пита Доэрти , британского музыканта. Скрыть синяки девушке не помогали даже тональные средства. В конце концов Кейт просто просила дебошира.

3. Обладатель массы наград актёр и режиссёр Мэл Гибсон поколачивал мать своей дочери пианистку Оксану Григорьеву . После того, как Гибсон выбил Григорьевой зуб, она обратилась в суд.

4. Шон Пен имеет репутацию скандалиста, а в пору брака с певицей Мадонной он и вовсе не знал стеснения. Влюблённые постоянно выясняли отношения, причём Мадонна не уступала Шону в эмоциональности. Когда у молодых людей заканчивались слова, они без колебаний переходили к рукоприкладству.