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Знаменитости, избивавшие жен
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Знаменитости, избивавшие жен 

Рамблер 47 минут назад
Домашнее насилие — одна из актуальнейших проблем во многих странах. Когда муж и отец понимает руку на домочадцев, они страдают не только физически, но и морально. Как ни удивительно, но даже мужчины, производящее исключительно положительное впечатление, могут быть семейными тиранами. И даже звёзды порой пользуются кулаками, чтобы навести порядок в семье.
1. Боксёр Майк Тайсон оттачивал навыки на домашних. Об этом рассказала экс-супруга спортсмена Робин Гивенс через несколько лет после развода. Причём драками с женой Майк гордился и обсуждал их с приятелями.
2. Фотомодель Кейт Мосс неоднократно терпела побои от бойфренда Пита Доэрти, британского музыканта. Скрыть синяки девушке не помогали даже тональные средства. В конце концов Кейт просто просила дебошира.
3. Обладатель массы наград актёр и режиссёр Мэл Гибсон поколачивал мать своей дочери пианистку Оксану Григорьеву. После того, как Гибсон выбил Григорьевой зуб, она обратилась в суд.
4. Шон Пен имеет репутацию скандалиста, а в пору брака с певицей Мадонной он и вовсе не знал стеснения. Влюблённые постоянно выясняли отношения, причём Мадонна не уступала Шону в эмоциональности. Когда у молодых людей заканчивались слова, они без колебаний переходили к рукоприкладству.
5. Джонни Депп много лет был примерным мужем и семьянином, но ради коллеги Эмбер Хёрд он бросил гражданскую супругу певицу Ванессу Паради. Через полгода после бракосочетания Эмбер заявила о побоях и даже предъявила доказательства избиения Деппом. Это поразительно, но первой в защиту Джонни выступила его экс-жена Паради.
Женский форум
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