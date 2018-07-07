Ещё
Тилль Линдеманн высказался о романе с Лободой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тилль Линдеманн высказался о романе с Лободой 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Солист известной немецкой группы «Rammstein» Тилль Линдеманн ответил на слухи о том, что он якобы является отцом ребенка российской певицы Светланы Лободы. Об этом он узнал, когда, гуляя по городу увидел заголовки немецких газет, которые кричали о том, что Лобода от него беременна. Ошарашенный Линдеманн тут же написал российской коллеге по сцене: «Ты хотела мирового успеха? Вот он. Наслаждайся!», отправив фотографии газетных полос, сообщает сайт KP.RU.
kp.ru
Светлана Лобода и Тилль Линдеманн познакомились год назад на вечеринке фестиваля «Жара» в Баку. Тогда было сделано несколько снимков только что познакомившихся музыкантов. Поклонники заметили некую искру, промелькнувшую между ними, и поскольку после Лободу с другими кавалерами не встречали, а между тем певица забеременела, фанаты заключили, что отец ребенка — никто иной, как Линдеманн.
Сама Лобода слухи никак не комментировала. Однако поклонников пугает неизвестность: кто отец ребенка, какое имя дали девочке — все тайна, покрытая мраком. Видимо неспроста. В свою очередь, певица не обращает внимания на слухи и одна спокойно растит и новорожденную малышку и свою первую дочку 7-летнюю Евангелину. Ее отцом является бывший муж певицы — хореограф Андрей Царь. С ним Лобода рассталась 2014 году.
Пятый канал: последние новости
Актрису сериала «Сладкая жизнь» затравили за свидание с аргентинцем Пугачева без фотошопа: Галкин показал «настоящее лицо» 69-летней жены Лобода за роды в США выложила неприличную по размерам сумму
Женский форум6  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем на нарезном батоне нужны насечки10
Придавило сосной: звезды, умершие по нелепой причине3
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Невозмутимый кот Шнурова вызвал восторг фанатов5
Российские звезды до и после пластики13
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение