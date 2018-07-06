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Елена Летучая произвела фурор, пересев на мотоцикл
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Елена Летучая произвела фурор, пересев на мотоцикл 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
Елену Летучую привыкли видеть на каблуках и в элегантных платьях. Телеведущая считается одной из самых стильных в отечественном шоу-бизнесе, у нее практически не бывает модных промахов. Даже самые строгие критики признают это. Летучая, в свою очередь, подчеркивает, что всегда готова к экспериментам, в том числе модным. Так, для отпуска теледива примерила образ байкерши. Елена вместе с мужем отправилась в Прагу на мотоцикле. Не самая банальная идея для отпуска! Всего 1900 километров и супруги доберутся до одного из красивейших европейских городов.
Летучая показала фолловерам, как они с супругом покидают Москву. Оба в кожаных костюмах и шлемах. Напомним, Елена и ее муж Юрий Асташенков поженились в августе 2016 году. Молодожены устроили празднество для близких и друзей на греческом острове Санторини. Путешествие на байке для них не первое, например, в прошлом году они ездили в Латвию. Фолловеры заверили Летучую, что ей к лицу байкерский стиль, а ее муж выглядит, как заправский рокер: «Здорово, когда муж такой не домосед. А еще очень скромный и спокойный. Нравится ваша пара!», «Лена, вы прекрасны! И муж у вас симпатяга! Хорошего путешествия!».
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